Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonucuna göre hareket etmek istedikleri için dönüş biletlerini önceden almayan taraftarlar, sürpriz sonuçlar üzerine ülkesine dönme kararı alınca tercih Türk Hava Yolları (THY) oldu. Rusya çıkışlı seferlerde yaşanan artışla birlikte THY, geçtiğimiz cuma günü dünya genelinde 243 binden fazla yolcu taşıdı. Rusya’ya çok sayıda taraftar taşıyan THY, dönüşte de tercih oldu. Birçok taraftar grubu Rusya’dan THY ile İstanbul’a geldi ve transit olarak yine ülkelerine THY uçaklarıyla döndü. Yaşanan artış, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki yoğunlukta da kendini gösterdi.

Geçen hafta Güney Kore’ye elenerek kupaya veda eden Almanya en sürpriz sonuçlardan birine imza atmıştı. Alman taraftarların yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Mısır, Peru, Nijerya, Güney Kore, Panama, İzlanda, Almanya gibi ülkelerin taraftarları da Türk şirketi THY’yi tercih etti. İkinci tur maçlarında elenen takımlardan olan Arjantin’in taraftarlarının da THY’yi tercih ettiği, Rusya’dan İstanbul aktarmalı Buenos Aires seferlerine büyük ilgi olduğu belirtildi.