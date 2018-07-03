Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşama geçmesiyle beraber yabancı yatırımcıların Türkiye algısını güçlendirmek için harekete geçildi. Yerli ve yabancı yatırımcılar seçim sonrası Ankara'da Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bazı bakan ve ekonomi yetkilileri ile bir araya geldi. Yatırımcılar yeni hükümet sistemi ile birlikte uygulanacak ekonomi politikaları, yeni teşkilat yapısındaki işleyiş, beş yıllık yatırım ajandası konusunda bilgi aldı. Yatırımcılara "seçimsiz beş yıllık dönemde istikrar vurgusu" ve önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İKİ AYAKLI PROGRAM

Türkiye'de seçim sonrası küresel yatırım algısı güçlenirken, yatırımcıların her açıdan hukuk karşısında güvende olacağı yasal düzenlemeler yapılacak. Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise yeni ekonomi yönetiminde kimlerin yer alacağı, ofis ve kurulların nasıl işleyeceği oldu. Yeni sistemde kararların uygulanmasında isimlerden ziyade icraatların ön plana çıkacağı vurgulandı. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin bilgi verilirken, yeni dönemde kısa ve uzun vadeli iki ayaklı ekonomi programının belirleneceğinin altı çizildi.

HUKUKİ GÜVENCE GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hayata geçen yeni sistemde yatırım ve yatırımcıların hukuk karşısında güvencesini artırmak için özel bir yasa hazırlanıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının hukuki açıdan tek bir endişesi kalmayacak. Bu yasal çalışmayı teşkilat şemasında önemli rol üstlenecek Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi omuzlayacak. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı da bu ofise bağlı çalışacak.

Yatırımcılara yapılan sunumlarda, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinin kurulacağı, serbest bölgelerin birer ticaret ve istihdam merkezleri haline getirileceği anlatıldı. Devlet desteklerine başvuru, izin ve teşvik belgesi gibi işlemlerin elektronik ortamda yapılacağı, farklı teşvik programlarının sadeleştirilmesiyle etkinliğin artacağı kaydedildi.

PİYASA DIŞI UYGULAMA OLMAYACAK

Sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamaların "hiç bir zaman uygulanmayacağına" yönelik kararlı mesajların da yatırımcılara iletildiği belirtildi. Dalgalı döviz kuru ve kambiyo rejimlerinde değişiklik öngörülmediği ve bu konuların gündeme herhangi bir şartta dahi gelmeyeceği kararlılıkla ifade edildi. Enflasyon hedeflemesinin devam edeceği TCMB'nin bağımsızlığının asla bir soru işareti olamayacağı mesajı da verildi. Merkez Bankası yetkilileri de para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceği mesajını verdi.

HER İLE BİR DANIŞMAN

İllerde yatırımcıya sağlıklı bilgilendirme yapacak ve bürokratik işlemlerini kolaylaştıracak bir mekanizma olarak kurulan yatırım destek ofisleri güçlendirilecek. Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle yapılanlar başta olmak üzere altyapı yatırımlarına sermaye piyasaları aracılığıyla fon aktarılmasına odaklanacak. Finansal araçların artırılmasına öncelik verilecek.