Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 188,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,30 liradan, bin 242 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 262 liradan, 172 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 176 liradan, bin 241 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 234 liradan, 607 liradan alınan Yarım Ziynet 617 liradan ve 303 liradan alınan Çeyrek Ziynet 308 liradan satıldı.