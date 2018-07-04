Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) başkanlığına seçilen İsmail Gülle, görevi Mehmet Büyükekşi’den devraldı. 30 Haziran’da yapılan TİM seçimlerinin ardından başkanlık için devir teslim töreni İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törende konuşan TİM’in yeni Başkanı Gülle, ihracatçıların çok önemli, vizyon ve misyon sahibi bir aile olduğunu belirterek, ülke için kendilerine büyük görevler düştüğünü vurguladı. Gülle “Türkiye’nin kişi başı geliri artacaksa, zenginleşip, yeni rekorlar kıracaksa bunu biz ihracatçılar yapacak. Bu sorumluluk çerçevesinde çalıştık. Yeni dönemde de aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. İhracatçıların karşılaştığı sıkıntıları bildiklerini dile getiren Gülle “Bu yükü tek başına değil ihracatçılarla beraber taşımak üzere devraldım. Hepiniz işini en iyi bilenlerdensiniz. Bana düşen görev koordinasyonu sağlamak ve ekip olarak hareket etmek” diye konuştu.



DELEGELERİN YÜREĞİNE DOKUNDUK

Ortaya koydukları çalışmalar ve hedeflerle delegelerin yüreğine dokunduklarını, bu sayede de TİM Başkanlığı görevine seçildiklerini aktaran Gülle, seçimlerde kimsenin kaybetmediğinin altını çizdi. Gülle, şöyle konuştu: Diğer başkan adaylarının hedef ve projelerini bir kenara atamayız. Biz bu seçime girerken ‘kazanan ihracatçı olacak’ dedik. Kavganın, çekişmenin kimseye faydası yok. Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır işler yapacağız. Tarihî bir görev üstleneceğiz. Bunun bilinci içindeyiz. Ben en uzaktaki delegemin, en küçük ve en büyük ihracatçının yanında olacağım. Onları dinleyeceğim ve sesi olacağım. Bu enerjiyi birbirimize vermemiz lazım.

Hiç kimse kendini bu ailenin dışında hissetmesin

İsmail Gülle, konuşmasında “Nereden gelip, nereye gittiğini bilmeyen kişinin nerede olduğunun bir önemi yok” sözüne atıfta bulunarak, TİM’de iletişim ve koordinasyonu ileriye taşıyacaklarını kaydetti. Gülle “Hiç kimse kendini bu ailenin dışında hissetmesin. TİM Meclisi’ni çalıştıracağız. Tüm delegelerimizi dinleyeceğiz. Onlara bu ailenin büyüklüğünü ve gücünü hissettireceğiz. Herkesi paydaş yaparak atıl enerjiyi daha çok harekete geçireceğiz” şeklinde konuştu. Bugüne kadar tüm TİM başkanlarının önemli görevler yaptığını anlatan Gülle, kendilerinin de yeni dönemde bu başarıları daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Bundan böyle tüm sektörlere aynı mesafede olduğunu vurgulayan Gülle “Bir sektöre diğerinden daha fazla zaman ayırma lüksümüz yok. 24 Haziran seçimleri ile yeni yönetim sistemi hayata geçti. Bu durum bizi de sorumlu yapıyor. TİM’i yeni sisteme uygun hale getirip, değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Biz makamı küçülteceğiz hizmeti büyüteceğiz” dedi.

Bayrağı ileri taşıyacak

Mehmet Büyükekşi, devir teslim törenini bir bayrak değişimi olarak gördüğünü söyledi. “TİM siyasi bir görüşe ait kurum değildir. Burası sektörel mesleki ve ihracatçıların çıkarlarını sağlayan bir kurumdur. Önemli olan ihracatın ve ihracatçının kazanması” diyen Büyükekşi, İsmail Gülle’nin aldığı bayrağı daha da ileriye götüreceğine inandığını kaydetti.