Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Faiz konusunda TCMB, atılması gereken adımları mutlaka atacaktır." açıklamasında bulundu.

Bundan sonraki birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu da belirten Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu ve tedbirlerin alınacağını da söyledi.

Zeybekci, "Hedefimiz arzı artırıcı tedbirler olacak." dedi.

Zeybekci, kabinede yer alıp almayacağı yönündeki soruya ilişkin ise nihai kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini, bu durumun da Pazartesi akşamı belli olacağını kaydetti.