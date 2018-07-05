Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bu yıl ikinci fazında desteklerin arttığı istihdam seferberliği konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Özel sektöre ek istihdam hâlinde büyük destekler veren hükümet, kamu kuruluşlarında engelli istihdamının artırılması için düğmeye basıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli vatandaşların istihdamı için kamu kuruluşlarına uyarıda bulundu. Uyarıda, kamuda istihdam edilmesi gereken engelli ve eski yükümlü kontenjanlarının doldurulması konusu da yer aldı. İl bazında 50 veya daha fazla çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşlarının, personel sayısı üzerinden ortaya çıkan yüzde 4 oranında engelli ve yüzde 2 oranında eski hükümlü kontenjanı açığını kapatması gerektiği belirtildi. Merkezi birimlerin yanı sıra İŞKUR mahalli idare şirketlerinin de yüzde 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğuna dikkat çekerek bu konudaki kontenjan açığının kapatılması uyarısını yaptı.



İŞ İLANLARI İŞKUR’A

Mahalli idare şirketleri, İŞKUR’dan gelen bu uyarılar sonrasında, istihdam edeceği engelli ve yükümlü işçilere ilişkin, alım ilanlarının duyurusunu İŞKUR’a bildirilecek. Aksi hâlde bildirilmeyen ilanlar için idari para cezası uygulanacak. Mahalli idarelerin şirketlerinin, çalıştırması gereken zorunlu engelli işçi kontenjanlarını takip edebilmesi için, aylık işgücü çizelgesi yayınlanacak. Merkezî birimlerin ve ona bağlı birimlerin bilgilerini de içerecek olan aylık işgücü çizelgesi takip eden ay sonuna kadar, İŞKUR tarafından kayıt sayfasına girilecek. Açığı tamamlamayan mahalli idare şirketleri cezaya tabi tutulacak.

Türkiye’de son yıllarda engelli vatandaşların istihdamında gözle görünür gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istihdam programlarının yanı sıra özel sektörle de iş birliği sayesinde istihdamlarında artışlar yaşanıyor. 2002’de 5 bin olan kamuda istihdam edilen engelli sayısı son 16 yılda 50 binin üzerine çıkarak 10 katına kadar ulaşmış durumda. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte, Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre hâlâ 10 bin engelli kontenjan açığı bulunuyor. Bu açıklardan en fazlası 6 bin ile Millî Eğitim Bakanlığında bulunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da bin 732 kontenjan açığı mevcut.