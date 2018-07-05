Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arte Seramik tarafından hayata geçirilen fabrikanın, 60 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 90 bin metrakarelik alana sahip olduğu öğrenilirken, fabrika 150 milyon liraya mâl oldu. Alanda inşa edilen tesiste yer alan dev seramik ocağı da, ateşlenerek üretime başladı. Toplam yatırımın 2019 yılında 250 milyon liraya ulaşacağı tesiste, ilk etapta 250 kişilik istihdam oluşturulduğunu belirten MCM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atabey “Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve üretim şevkimiz, Arte markası ile vücut buldu. Böyle büyük bir tesisi 2 yıldan kısa bir sürede faaliyete geçirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimiz, Türkiye’deki en büyük seramik ocağını bünyesinde barındırıyor. Kısa bir süre içerisinde tesisimizin hem üretim kapasitesini hem de sağladığımız istihdamı artıracağız” dedi.