Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik İSTANBUL

Enerji, inşaat, çimento ve gıda gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Limak Holding, turizm yatırımlarına hız verdi. 1995 yılında Antalya Belek’teki Limak Arcadia Oteli ile turizm sektörüne giriş yapan grup, otel sayısını Limak Cyprus Deluxe Hotel ile sekize çıkardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde kapılarını açan otel, 200 milyon dolara mâl oldu. Otelin hizmete girmesi dolayısıyla İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, turizm yatırımlarının ülke ekonomisi için büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı. Özdemir “Ülkeye döviz getiriyor, istihdama katkı sağlıyor ve beraberinde birçok sektörü de hareketlendiriyor. Biz de Limak Holding olarak tüm yatırımlarımızı ülkemize değer sağlamak üzere hayata geçiriyoruz” dedi.

HEDEF 10 BİN YATAK

Limak Turizm Grubu’nun 23 yılda yaptığı yatırımların sektöre katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizen Özdemir “Neredeyse 3 yılda bir yeni bir otel açtık ve yatak sayımız 7 binin üzerine çıktı. Hedefimiz 5 yıl içinde bu sayıyı 10 bine taşımak” diye konuştu. Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu ise 598 oda ve bin 338 yatak kapasitesine sahip olan tesiste dört dörtlük bir tatil için ihtiyaç duyulacak tüm altyapıyı oluşturduklarını söyledi. KKTC’nin Bafra Turizm Bölgesi’ndeki otel, şehir merkezine 25 kilometre, Ercan Havalimanı’na 65 kilometre ve Magosa’ya 40 kilometre mesafede bulunuyor.