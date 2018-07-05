Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca altyapı tesislerine ait planlama, tasarım, projelendirme, işletme ve bilgi paylaşımı esaslarını kapsayan “Altyapı Tesislerinin Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlandı. Kurulacak yeni bilgi sistemi ile tüm altyapı, mahallî yönetimler ve diğer hizmet sunucuları tarafından görünür âale getirilecek. Bu hizmetler sırasında cadde ve sokakların birçok defa kazılması sonucu meydana gelen olumsuzluklar giderilecek. Ayrıca, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Taslak çerçevesinde Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) çalışmalarına ilişkin altlık oluşturulacak. Bakanlık öncülüğünde içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmeti sunan idareler tarafından web servisleri yoluyla ortak bir “Altyapı Bilgi Sistemi” devreye alınacak. Böylece altyapı hizmeti sunan idareler mevcut ve güncel verilerini, sisteme işleyecek. Tüm altyapı sistemi yerel yönetimler dahil diğer hizmet sunucuları tarafından da görünür hale getirilecek.

Kaynak israfının önüne geçilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada yönetmelik taslağında altyapı hizmetleri yerine getirilirken, bunun hazırlanan sistemle görünür hâle getirilmesinin vatandaşa sağlayacağı faydalara değindi. Öztürk “Yönetmelik hayata geçirildiğinde altyapı hizmetleri sırasında sistemden her şeyin görünür olması dolayısıyla yapılacak kazılardan ötürü yol, cadde, sokak ve bulvarlarda sistemlerin zarar görmesi engellenecek. Bunun sonucunda kaynakların etkin, verimli kullanılması sağlanarak, maliyetler azaltılacak ve kaynak israfı önlenecek” dedi.