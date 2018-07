Türkiye Gazetesi

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediye bünyesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Tapu İl İlçe Müdürlüklerinde çalışanlara yönelik İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Varan da katıldı. Varan, katılımcılara imar barışı hakkında bilgi vererek, "Tabi bu işin belki en önemli paydaşı il müdürlükleri onlar bu işin sahibi. Ben eminim ki vatandaşlarımız şu an belediyemize gelerek imar barışı hakkında sorular soruyor. Bu çok hoşumuza da gidiyor, çünkü imar barışının halk tarafından benimsendiğini gösteriyor. Bu çok kısa sürede 20-25 gün içerisinde 2 milyona aşkın başvuru var. Bu çok güzel bir şey yani siteye giriş çıkış 5 milyonu aşmış ama başvuru sayısı 2 milyon bu da bizi çok mutlu ediyor. Öncelikle seçim sürecinde bu kanun yürürlüğe girdi, başvurular alınmaya başladı. Bunların hepsi çok kısa süre içerisinde oldu. Biz bilgilendirme toplantılarımızı sırayla etap etap başladık ama öncelikle muhtarlarımıza bilgilendirme yaptık sonra da belediye başkanlıklarımıza 81 ilde organizasyonları yapıyoruz. Bu işin paydaşı olduğunuz için ve birçok soruya muhatap olduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

"Bu kanun imar affı değil"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Varan, imar barışı kanunun kısa bir süre içerisinde kanunlaştığı gibi göründüğünü ama bu kanunun 1 yıldan bu yana var olduğunu anlatarak, "Başlandığı günden çıktığı güne kadar birçok evreleri oldu bu kanunun. Türkiye de 13 milyon imar hazırlıkları yapılmış, çeşitli dönemlerde. Fakat bunların hiç biri tam olarak sorunları çözmemiş. Bu imar barışındaki en önemli etken bu. Bakanlığa ve sizlere gelen şikayetler, başvurular, cezalar, 32-42 uygulamaları, vatandaşla karşı karşıya gelmeler. Bunlar bir şekilde değerlendirildi. Çeşitli istişareler, toplantılar yapıldı. Bu kanunun çıkmasıyla bu iş sonuçlandı inşallah bu kanun imar affı değil bunu hepiniz biliyorsunuz. Bazı yerlerde hala bu şekilde söyleniyor. İmar barışının imar aflarından farkı olan bazı tarafları var. Bir kere bu bir barış olduğu için bir bedeli var. Kişilerin imara aykırı olan uygulamaları yıkılıncaya kadar legal hale getirmek için devletle barıştıkları bir düzen. Bunun bir bedeli var fakat cüzi bir bedel. Bunun yanında da diğer kanunlarda olmayan aracısız bir kanun bu. Daha önceki aflarda her zaman bir mühendislik gurubu, mimarlık gurubu ama bir gurup mutlaka olurdu. Bu kanunun en temel ayrıcalığı hiçbir aracıya gerek duymadan vatandaşın beyanını esas alarak belgeyi düzenliyor olması" ifadelerini kullandı.

"Her ilin imarla barışında ana konusu farklı"

Müsteşar Yardımcısı Fatma Varan son olarak Marmara Bölgesi'nde bu toplantıların koordinatörünün kendisi olduğunu söyledi. Her ilin imarla barışında ana konusunun farklı olduğunu kaydeden Varan sözlerine şöyle devam etti;

"Bu toplantılarda ben gördüm ki Türkiye'nin çünkü Marmara Bölgesi'nin koordinatörü benim ve elimden geldiğince bütün illere çeşitli düzeylerdeki toplantılarına katıldım. Her ilin imarla barışında ana konusu farklı. Her ilin imarla ilgili problemleri farklı. Tabi bütün illerin ortak konuları da var ama belediye düzeyinde her ilin kendince imarla ilgili sıkıntısı olan ana konuları var. Sorular da hep oralardan geliyor. Bazı sorulardan sonra gördük ki uygulamada bazı zorluklar var. Bunlarla ilgili düzenlemeler de yaptık. Ben dünden beri yaptığım toplantılarda gördüm ki bu konularla ilgili sürekli soru geldi. Ben elimden geldiğince çünkü arkadaşların da bu konuda henüz bilgisi yok usul esaslar yayınlanmadığı için elimden geldiğince ben kendilerine destek olmaya çalışacağım."

"Bu bir imar affı değil bu bir imar barışıdır"

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Badak ise "Müsteşarımız çok güzel bir giriş yaptı, konuyu aslında özetledi. Burada üzerinde özellikle uyguladığı soru müsteşarımızın da söylediği gibi bu bir imar affı değil bu bir imar barışıdır. Yaşanabilir çevre ve markalaşmış şehirler için bir defa imarımızın düzgün olması lazım. Yıllardır özellikle 1950’lerden sonra bu gecekondulaşmayla bazen de belediye seçimleri öncesi teşvik edilerek imarsız yapılaşma var ve bu Türkiye'nin bir gerçeği. Buna rağmen imar affı yapmayalım, imar affı olarak baktığımızda bunlar çünkü istenmeyen konular. Çünkü vatandaş bir beklenti içerisine girebiliyor yani dürüst olmayan vatandaşı sanki ödüllendiriyormuşuz gibi gözüküyoruz ama başta da söyledik bu bir imar barışı" dedi.

Konuşmaların ardından 'imar barışı' hakkında video ve il müdürünün sunumunun ardından soru-cevap ile toplantı son buldu.