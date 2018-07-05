Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Bu sorularla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Heyecanla kupon dolduran vatandaşların bekleyişi sürüyor. Birçok kişinin hayallerini süsleyen 5 Temmuz 2018 Perşembe Süper Loto 559'uncu hafta çekilişi 21:15'te başlayıp, 21:18'de sona erecek. Süper Loto 7 hafta üst üste devretti. Katlanan ikramiyeyle birlikte Süper Loto'ya ilgi de arttı. 7'inci haftada Süper Loto kişi başı ikramiye tutarı 15.211.453,71 tl olmuştu. 8'inci haftada ise Süper Loto ikramiyesinin 20 milyon olması bekleniyor. Süper Loto çekilişi 10 dakika içinde tamamlanacak. Ardından Süper Loto çekiliş sonuçları büyük ikramiye daire verileri resmi sitesinde yayınlanacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Loto çekiliş sonuçaları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda belli olacak. Akşam saatlerinden itibaren çekilişi yapılacak Süper Loto sonuçları mpi.gov.tr adresinde yayınlanacak. Ayrıca, sonuçlar turkiyegazetesi.com.tr adresinde de yer alacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto kolonunda 1’den 54’e kadar bulunan rakamlardan 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. Oynanması istenen kolon kadar 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Süper Loto kolon bedeli 2 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda altı kolon olduğundan bir kupon bedeli 12 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'da, 6 doğru rakamı bilen o haftanın büyük ikramiyesinin sahibi olur.