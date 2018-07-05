İstanbul Kapalıçarşı'da 186 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 186,20 liradan, bin 225 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 245 liradan, 169,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 173,50 liradan, bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 218 liradan, 599 liradan alınan Yarım Ziynet 609 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satıldı.
Çeyrek altın 304 lira oldu
05.07.2018 - 18:28 | Son Güncelleme: 05.07.2018 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,20 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın,ekonomi haberleri,
570283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/570283.aspx
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