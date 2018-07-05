Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 186 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 186,20 liradan, bin 225 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 245 liradan, 169,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 173,50 liradan, bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 218 liradan, 599 liradan alınan Yarım Ziynet 609 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satıldı.