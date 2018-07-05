Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Sosyal Fayda” kategorisinde Biolive girişimiyle Duygu Yılmaz, “Teknoloji” kategorisinde Deveci Tech girişimiyle Kerem Deveci ve “Tema” kategorisinde Sensgreen girişimiyle Hasan Basri Tosun ilk üçe girerek büyük ödülün sahibi oldu. Düzenlenen ödül töreninde, kazanan yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, İş Geliştirme Direktörü Didem Daphne Özensel, AR-GE Merkezi Direktörü Mustafa Üstertuna ve Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez’den aldılar.Mercedes-Benz Türk’ün geçtiğimiz Mart ayında başlattığı StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu yarışmada bu yıl ilk 10’a kalan startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 3 startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verildi. Düzenlenen ödül töreninde, kazanan yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, İş Geliştirme Direktörü Didem Daphne Özensel, AR-GE Merkezi Direktörü Mustafa Üstertuna ve Mercedes-Benz Türk CIO‘su Gökçe Bezmez’den aldılar.

Süer Sülün: “Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz bu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yenilikçi girişimleri ödüllendirmeye devam ediyoruz”



Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Geçen sene 50. yılımız vesilesiyle başladığımız Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları’ teması altında duyurduk ve yarışmamız bu yıl da büyük ilgi gördü. Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanında her geçen gün yenilikçi çözüm üretme konusunda bilgi, tecrübe ve ürün üretme kapasitesinin arttığını görmek bizleri çok gururlandırıyor. Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz bu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yenilikçi girişimleri ödüllendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Ödül töreninin gerçekleştirildiği etkinlikte ayrıca jüride yer alan Yaşama Dair Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, startup’larda sosyal faydanın önemine değindiği bir konuşma yaptı. Ardından jüri üyelerinden Açık İnovasyon Derneği Kurucusu Zehra Doruk Türkiye’de startup dünyasındaki inovasyonlardan bahsederek yarışmaya başvuran projelerin inovatif yaklaşımlarını değerlendirdi. Etkinlik, Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez’in Mercedes-Benz Türk’ün teknolojiye verdiği önem ve bu alanda oluşturduğu değerleri anlatmasının ardından yarışmacılara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi.



“Sosyal Fayda Ödülü” kadın girişimciye



Sosyal fayda ödülünü zeytin çekirdeklerinden bio plastik üreten Biolive girişimi ile Duygu Yılmaz aldı. Biolive, zeytin çekirdeği atıklarını fabrikalardan alıp antimikrobiyal biyoplastik granül haline çeviriyor. Böylelikle, toprağa atılınca çok kısa sürede gübre olarak geri dönebilen, insan sağlığına uyumlu, yenebilecek kadar katkısız plastikler üretiyor. Bu malzemeler antibakteriyel gıda ambalaj filmleri, araç içi malzemeler, beyaz eşya gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Petrol temelli plastiklere karşı önemli bir alternatif geliştiren Biolive, yenilikçi yaklaşımı ile çevreye fayda sağlıyor.





“Sürdürülebilir Şehirler Tema Ödülü” Ankara’ya



Tema ödülü kablosuz sensörler sayesinde binaların kullanım karakteristiğini ölçerek bulut üzerinde çalışan optimizasyon modeliyle iklimlendirme sistemlerini yöneten Sensgreen girişimi ile Hasan Basri Tosun’un oldu. Sensegreen, geliştirdiği yapay zeka algoritmaları sayesinde kişilerden aldığı basit geri bildirimlerle kullanıcıların konfor aralıklarını öğreniyor, buna göre iklimlendirme sistemlerini kontrol ediyor ve %30’a varan enerji tasarrufu elde ediyor. Sensgreen enerji verimliliği konusunda toplumda bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Ofis kullanıcılarının termal konforlarını artırmak dolayısı ile daha üretken bir çalışma ortamı sunmayı amaçlıyor.



“Teknoloji Ödülü” İstanbul’dan bir girişimciye



Teknoloji ödülü karayollarına yerleştirilmek üzere tasarlanan dikey eksenli rüzgâr türbini ile doğal rüzgârdan yararlanan ve bunun yanında taşıtların ürettiği rüzgârı yakalayıp elektrik enerjisi üreten Deveci Tech girişimi ile Kerem Deveci’ye verildi.



Deveci Tech Solar panel destekli, hibrit dikey eksenli rüzgar türbini ile hem taşıtların oluşturduğu hem de doğal rüzgarları kullanarak enerji üretirken, aynı zamanda türbin üzerine yerleştirilen sensörler ve IOT platformu ile şehir içi sıcaklık, nem, rüzgar, CO2 ölçümü yapabiliyor ve üzerinde bulunan güneş enerjisi paneliyle de enerji üretilmesini sağlıyor. Hali hazırda Deveci Tech’in geliştirdiği bir rüzgar türbini İstanbul Vatan Caddesi’nde yer alan Metrobüs istasyonunda kullanılıyor.





“Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” temalı yarışmaya Türkiye’nin 62 ilinden başvuru geldi



Mercedes-Benz Türk tarafından bu yıl ikincisi organize edilen yarışma; yenilikçi, sürdürülebilir ve creative fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildi. “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” temalı yarışmaya Türkiye’nin 62 ilinden toplam 485 başvuru yapıldı.

Yarışmanın ilk aşamasında ön elemeden geçen 60 yarışmacı, StartersHub ev sahipliğinde düzenlenen eğitim kampına girdikten sonra ilk 10’a girebilmek için projelerini anlattıkları videolar çekerek jüri ile paylaştılar. Jürinin değerlendirmeleriyle belirlenen ilk 10 startup daha sonra ImpactHub İstanbul tarafından organize edilen “StartUP Boost Gelişim Programı”na katıldı. Program özel tasarlanmış içeriği ile startup’lara yatırımcılar ve iş dünyasıyla tanıştıkları, işlerini geliştirmek için kullanabilecekleri beceriler kazandıkları ve uzmanlarla bir araya geldikleri fırsatlar sundu.

En yüksek puanları kadın girişimciler aldı



Bu sene yarışmada ön elemeyi geçen 60 girişim arasında en yüksek puanları alanların kadın girişimcilerden oluşması da dikkat çekti. Toplam 60 kadın yarışmacının 14’ü, yani yüzde 25’i ilk elemeyi geçmeyi başardı.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde sürdürülen yarışmaya engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, yoksullar gibi hassas grupların şehre ve hizmetlere erişiminden, şehir hayatının daha temiz ve sağlıklı olmasına, kent tarımından, herkes için erişilebilir beslenme, barınma ve ulaşım imkânlarına kadar pek çok konuda faaliyet gösteren startup’lar katıldı. En çok başvuru, şehirlerin ulaşım ve lojistik sistemlerini iyileştirmek üzere çalışan startup’lardan geldi.



Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını kazanan 10 startup’ın isimleri şöyle:



Ahmet Fuat Yalçın, Akif Enes Kütük, Ata Cengiz, Duygu Yılmaz, Hasan Basri Tosun, Hasibe Akın, Kerem Deveci, Muhammed Dinç, Nazlı Ödevci, Turgut Mesut Yılmaz.