Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de sıklıkla dile getirilen "İşsizlik değil mesleksizlik problemi var" şikayeti, uluslararası bir araştırmaya konu oldu. 43 ülkeden 39 bin 195 işveren ile yapılan görüşmeyle bir rapor hazırlandı. Rapora göre Türkiye, 66 yetenek açığı ile listenin 6'ncı sırasında yer aldı. Manpower Group tarafından 12 yıldır açıklanan rapora göre Türkiye'nin en fazla yetenek açığı olduğu alan 'nitelikli iş gücü' oldu. Yetenek açığı olarak ülkemizde listenin ilk 10'unda yer alan iş kolları ise mühendis, teknisyen, satış temsilcisi, muhasebe ve finans personeli, operatör, şoför, yönetici, restoran/otel çalışanı, temizlik/ev işleri olarak sıralandı.

Dünyada en fazla kabiliyet açığı bulunan diğer pozisyonlar ise; satış temsilcisi, mühendis, şoför, teknisyen, BT personeli, muhasebe ve finans personeli, profesyonel uzmanlar, ofis destek personeli ve operatör oldu. Dünyada yetenek açığının ilk 3 sebebi ise; aday olmaması, adayların deneyim eksikliği ve adayların teknik kabiliyet eksiklikleri olarak tespit edildi.

Rapor, dünya genelindeki her 100 işverenden 45'inin kabiliyetli iş gücü bulmakta zorlandığını gösterdi. Üstelik bu rakam, 2016-2017'ye göre yetenek açığının yüzde 5 arttığını da gösteriyor. Küresel yetenek krizini en fazla yaşayan ülke, çalışkan insanlarıyla ünlü Japonya. Bu ülkede yetenek güçlüğü yüzde 89 seviyesinde. Bu ülkeyi yüzde 81 ile Romanya, yüzde 78 ile Tayvan, yüzde 76 ile de Hong Kong takip etti.

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İŞKUR kayıtlarına göre binlerce beden işçisi, servis elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, makineci (dikiş), güvenlik görevlisi, elektrikçi, büro memuru ve çağrı merkezi görevlisi aranıyor. Bu konularda ise tecrübeli ve kabiliyetli olma şartı aranıyor.

Üniversite şart değil yetenekli olsun yeter

Araştırmada işveren talebinin arttığı yeteneklerin çoğunda, ortaöğretim sonrası eğitimin gerekli olduğu görülse de, üniversite derecesinin şart olmaması dikkat çekti. Nitelikli işçi ihtiyacının sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da 1 numaralı problemi olduğu yine araştırmada öne çıkan gerçekler arasında. İşverenler ise niteliksizliğin yanı sıra Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir problem olduğunu da ifade ediyor. Bedeniyle çalışmak yerine masa başı işi tercih edenler, işin şartlarına göre kendini geliştirmeyenler de yine işsizliğin ve boş pozisyonların en önemli sebepleri arasında.

105 bin açık iş var

Ülkemizdeki 3,2 milyon işsizin büyük çoğunluğunu işverenin aradığı niteliklere sahip olmayanlarla niteliksiz elemanlar oluşturuyor. İŞKUR kayıtları, nisan ayı itibarıyla 105 bin 182 açık kadro bulunduğunu ifade ediyor. Kurum, bu açığı kapatmak için çeşitli kurslar açıyor. Kursları bitirenler, devletin işverene ödediği desteklerle işe giriyor.