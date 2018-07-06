Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) destek sürüyor. 2018 yılı için çağrıya çıkılan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'na şu ana kadar 5 bin proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 4 bin 512'sinin değerlendirmeye alındığını belirten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt "Projesi kabul edilen KOBİ'ler 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere üst limiti toplam 1 milyon liralık destekten yararlanabilecek" dedi.



ERKEN ÖDEME AVANTAJ

Desteğin, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli yeni personel, makine, teçhizat, kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeneceğinin altını çizen Uzkurt, KOSGEB tarafından uygun görülen giderler üzerinden hesaplanacak yüzde 30'luk tutarın, projesini başlatan işletmelerin talebi üzerine, teminat karşılığında "erken ödeme" adı altında harcama yapılmadan önce verilebileceğini kaydetti. Uzkurt, söz konusu programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB olarak toplam 700 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.



EKİMDE BELLİ OLUYOR

Uygun bulunan projelerin puan sıralamasına tabi tutulacağını dile getiren Uzkurt, bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puandan başlamak üzere desteklenebilecek projelerin tespit edileceğini ve ekim ayı sonuna kadar ilân edileceğini belirtti.

Hazine arazisini ekene de destek

Ecrimisil ödeyerek üretim yapan yüz binlerce çiftçi de tarım desteklerinden yararlanacak. Hazine arazisinde üretim yapan üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıramadıkları için destek alamıyordu. Hükûmet bu problemi çözdü. Çiftçiler Hazine ile kira sözleşmesi yapacak, ÇKS'ye kayıt olarak tarımsal desteklerden yararlanacak. Bu kapsamda düşük faizli kredilerden ve tarım sigortalarından da faydalanabilecek olan üreticiler, ayrıca TMO'ya ürün teslim edebilecek. Yeni çalışma ile doğal afetlerden zarar gören bu çiftçilere düşük faizli kredilere yönelik borç erteleme imkânı da tanınacak.