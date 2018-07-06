Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Geçtiğimiz senelerde hayata geçirilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’ne (TDİOSB) yeni dönemde iki proje daha eklenecek. Yeni onaylanan projelerden Zonguldak Çaycuma OSB’nin fizibilite çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanarak üreticilere tahsis edilecek. Bu proje ile Zonguldak ilinin taşkömürüne bağımlı sektörel yapısının değiştirilmesi hedefleniyor.



Yine 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Malatya Yazıhan OSB’nin kuruluşu onaylandı. 2018 yılı yatırım programına alınacak. İlçedeki ve civar yerleşim yerlerindeki hayvancılık işletmeleri besi bölgesine taşınacak. Ayrıca hayvancılığa yatırım yapmak isteyen üreticilere de yer tahsis edilecek. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımda üretmek kadar elde edilen ürünlerin işlenmesi, katma değerinin artırılması, pazarlanması ve istihdama katkı sağlanmasının önemine işaret etti. Fakıbaba "Bu bölgelerde yeni teknolojileri uygulayabilen işletmelerle sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim yapılacak” dedi.

EN BÜYÜĞÜ ŞANLIURFA’DA

Kurulan ve çalışmaları devam eden TDİOSB’lerin en büyüğü Şanlıurfa’ya yapılacak. 106 bin 400 büyükbaş kapasiteli besi OSB’nin alt yapı işleri yüzde 95’in üzerinde tamamlandı. Buna ek olarak 11 bin 250 büyükbaş hayvan kapasiteli Kars Besi OSB’si ve 11 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli Hatay-Altınözü-Enek Süt OSB’de de çalışmalar devam ediyor.