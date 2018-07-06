Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Ankara



2018 Ocak-Mart döneminde yapılan bu denetimler, her 100 üründen 29’unun uygunsuz olduğunu gözler önüne serdi. Uygunsuz bulunan 4 bin 294 üründen, 865’ine uygunsuzluklarının giderilmesi için ek süre verildi. Tespit edilen aykırılıklar sonucunda Bakanlık tarafından toplamda 2 milyon 835 bin lira para cezası kesildi. Bunun yanı sıra 177 farklı ürünün teste gönderildiği ve güvensiz bulunan 90 farklı marka/model hakkında da idari yaptırım kararı alınarak piyasadan toplatıldığı öğrenildi.



ÇOĞU ELEKTRİKLİ EKİPMAN

Bakanlık tarafından toplatma kararı alınan 90 üründen 5’i basınçlı ekipmanlar, 59’u elektrikli ekipmanlar, 1’i enerji verimliliği, 13’ü gaz yakan cihazlar, 11’i makineler, 1’i ise otomotiv ürün grubunda bulunuyor. Uygunsuzluk oranının en yüksek olan ürün gruplarının yüzde 51 ile asansörler olduğu görüldü. Asansörler en çok idari para cezası uygulanan ürün grubu olurken üreticilere 1 milyon 259 bin lira ceza kesildi.