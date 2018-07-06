İstanbul Kapalıçarşı'da 4,5950 liradan alınan dolar 4,5970 liradan, 5,3850 liradan alınan euro ise 5,3870 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,6110 liradan, euro ise 5,40 liradan satılmıştı.
Dolar, 4,60'ın altında
06.07.2018 - 09:27 | Son Güncelleme: 06.07.2018 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 4,5970 liradan, euro ise 5,3870 liradan güne başladı.
Etiketler : Serbest piyasada dolar,ekonomi haberleri,
570354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/570354.aspx
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