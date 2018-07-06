İstanbul Kapalıçarşı'da 4,5950 liradan alınan dolar 4,5970 liradan, 5,3850 liradan alınan euro ise 5,3870 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,6110 liradan, euro ise 5,40 liradan satılmıştı. 