Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka  ve kredi kartları hakkında yönetmeliğinde değişikliğe giderek, kart hamillerinin  sözleşme değişikliğine ilişkin haklarında düzenleme yaptı. 
BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin'de  değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve  kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul  ve esasları düzenleyen tebliğde, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin yer  alındığı bölümde değişikliğe gidildi.
 
Değişiklik kapsamında, kart hamillerinin haklarına "kart limiti veya  toplam kart limitini azaltmak" da eklenerek, yeni madde şu şekilde belirlendi:
 
"Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart  limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.  Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine  ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün  içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla  yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart  iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube  yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal  talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur."
 
Söz konusu madde, yönetmelikte daha önce, "Kart hamili, talep etmek  suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın  iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en  geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler  kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte  alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal  talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur." şeklinde yer  alıyordu.
 
Yönetmelikte yapılan bu değişiklik doğrultusunda, sözleşme  değişikliklerine ilişkin hükümlere yeni bir madde de eklendi.
 
Eklenen madde ile kart çıkaran kuruluşların limit azaltma taleplerini  işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam  kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu  kılındı.