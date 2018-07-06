Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 185,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 186 liradan, bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 244 liradan, 169,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 173,50 liradan, bin 196 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 216 liradan, 598 liradan alınan Yarım Ziynet 608 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satılıyor.