Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, her yapı kayıt belgesine sahip olanın kat mülkiyetine geçeceğini sanmaması gerektiğini belirtti ve “SMS, e-Devlet şifresi isteme gibi yollarla yaklaşanlara karşı dikkatli olunmalı.” uyarısında bulundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Türkiye genelinde 13 milyon yapıyı ilgilendiren ‘İmar Barışı’ ile ilgili yaptığı uyarıda “Türkiye’deki 26 milyon yapıdan ancak yüzde 35’i imara uygun. Vatandaşlara ‘Şu IBAN numarasına parayı yatırın, tapunuzu alın gibi SMS’ler gönderilmeye başlandı. Vatandaşlarımız bunlara kanmasın. Her başvurana tapu verilmiyor. Danışsınlar.” dedi.