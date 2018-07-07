Uzmanlar, her yapı kayıt belgesine sahip olanın kat mülkiyetine geçeceğini sanmaması gerektiğini belirtti ve “SMS, e-Devlet şifresi isteme gibi yollarla yaklaşanlara karşı dikkatli olunmalı.” uyarısında bulundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Türkiye genelinde 13 milyon yapıyı ilgilendiren ‘İmar Barışı’ ile ilgili yaptığı uyarıda “Türkiye’deki 26 milyon yapıdan ancak yüzde 35’i imara uygun. Vatandaşlara ‘Şu IBAN numarasına parayı yatırın, tapunuzu alın gibi SMS’ler gönderilmeye başlandı. Vatandaşlarımız bunlara kanmasın. Her başvurana tapu verilmiyor. Danışsınlar.” dedi.
İmar barışı dolandırıcıları işbaşında
07.07.2018 - 03:16 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolandırıcıların yeni hedefi, ‘İmar Barışı’ için başvurmaya hazırlananlar oldu.
Etiketler : imar barışı,
570488 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/570488.aspx
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