Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli kredi derecelendirme kuruluşu için hazırlıklar tamamlandı, tebliğ yürürlüğe girdi. Çok ortaklı, tam bağımsız olması için kuralları buna göre belirlenen kredi derecelendirme kuruluşu ile objektif değerlendirmeler yapılması amaçlanıyor. Finans kuruluşları ve bankalar tarafından ihtiyacı sık sık dile getirilen derecelendirme kuruluşu, seçim öncesinde Türk bankalarını ve dev holdingleri ‘notunuzu indiririz’ diye tehdit eden, borsaları düşürüp dövizi zıplatma amacı taşıyan uluslararası derecelendirme kuruluşlarına karşı da bir kalkan olabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, özellikle finansal piyasalar ve bankacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yerel bir derecelendirme kuruluşunun bir an önce kurulmasını istediklerini vurguladı. Akben “Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafında da çalışmalar yapıldı. Onlar da altyapıyı düzenlediler. Artık bundan sonra ortakları kim olacak, hangi bankalar veya özel şirketler ortak olabilecek kısmı TBB koordinasyonunda yürütülecek.” ifadelerini kullandı.

Kuruluşun bağımsız olmasının önemine işaret eden Akben “Kuruluşun içerisindeki ortaklarda tarafsızlığı gölgeleyecek, ortaklık yapısında müşterilerine farklı muamele gösterecek anlayışın olmaması gerekiyor. Ondan dolayı hâkim anlayış olmasın anlayışıyla düzenleme yaptık. Yurt dışındaki emsallerine baktık. Vereceği notların Türkiye’deki bütün bankalar ve kuruluşlar tarafından doğru değerlendirilmesi önemli.” diye konuştu.

Yabancı da ortaklık istiyor

Yerli kredi derecelendirme kuruluşuna, bankalar, özel şirketler, yabancı kuruluşlar, ‘çıkar çatışması oluşturmayacak, bağımsızlığı etkilemeyecek ortaklık yapısıyla katılabilecek. Şu ana kadar bankalar, katılım bankaları ve bazı yabancı kuruluşlar talepte bulundu.