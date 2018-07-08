Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) için uzun bir dönemdir çalışmalarını sürdüren hükûmet, bu alanda bölgelerin nabzını tuttu. Ülke genelinde yapılan ankete göre; paydaşlar, KÜSİ’nin temel problemini ‘iletişim eksikliği, ön yargı ve güvensizlik’ olarak belirledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KÜSİ Mevcut Durum Analizi Türkiye Bölgesel Raporuna’ göre iletişim eksikliği konusunda en fazla şikâyet eden kesimin ‘kamu’ olduğu görüldü. Çalışmaya, 87 KÜSİ Çalışma Grubu üyesi, 332 kamu, 606 imalat sanayi ve 373 üniversite temsilcisi olmak üzere toplam bin 398 kişi katılım sağladı. Kamu kesimi neredeyse tüm Türkiye’de mevcut iletişimde sıkıntı olduğunu belirtti. Kamu kesiminin belirli bir kısmı ise ankette kabul-ret süreçlerinin uzunluğu ile desteklerin yetersizliğinden rahatsızlık duyduğunu kaydetti.



‘ÜNİVERSİTELER HALKTAN KOPUK’

KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri de bazı bölgelerde ‘üniversitenin halktan kopuk olması’ndan ve ‘kamu desteklerinin yetersiz olması’ndan dolayı sıkıntı yaşadığını aktardı. KÜSİ Çalışma Grubu üyelerinin yüzde 44’ü de kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde yaşanan temel problemin yine iletişim eksikliğinde olduğunu bildirdi.



SANAYİCİ ‘GÜVENSİZLİK’ DEDİ

İmalat sanayi temsilcileri de ankette neredeyse Türkiye’nin yarısında paydaşlar arası iletişim eksikliği ile ön yargı ve güvensizlikten yakındı. Gelen cevaplarda ‘yeniliğe kapalı olma’ ve ‘firma ölçeklerinin küçük olması’ sanayicilerin yaşadığı en önemli sıkıntılar olarak tespit edildi. İmalat sanayi temsilcilerinin yüzde 59’u sıkıntılarının ön yargı ve güvensizlikten kaynaklandığını söylerken, yüzde 41’lik kısım ise problemin iletişim eksikliği olduğunu ifade etti.



‘KALİTE’ İHTİYACI VAR

Öte yandan KÜSİ kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin de gruplara sorular soruldu. Sanayici, kamu, üniversiteler ve KÜSİ grubu üyeleri üretim, pazarlama ve finansman dışındakilerin en fazla ihtiyaç duyulan alanlar olduğunu bildirdiği görüldü. Bunun ardından en fazla ihtiyaç duyulan alan ise ‘kalite’ olarak ifade edildi.

ÖNERİLERDE ‘EĞİTİM’ ÖN PLANA ÇIKTI

∂ Bazı bölgeler için getirilen çözüm önerileri şöyle:

∂ İstanbul için mevcut KÜSİ modelinden farklı bir yaklaşım ile konunun ele alınması gerekiyor.

∂ İzmir’in yer aldığı bölgede, kalite konusunda firmaların bilgilendirilmesi önem arz ediyor.

∂ Bursa’nın yer aldığı bölgede hiç ihracat yapmamış firmaların kapasitelerinin artırılması lazım.