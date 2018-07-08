Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den yılın ilk yarısında 93 ülkeye çay ihraç edildi. Almanya, 608 bin 71 dolarlık ihracatla 93 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasında 541 bin 890 dolarlık ihracatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 491 bin 535 dolarlık ihracatla ABD, 437 bin 664 dolarlık ihracatla Belçika ve 394 bin 632 dolarla Hollanda takip etti. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye’den çay ihracatının ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını söyledi. Bunun en önemli sebebinin, bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının tercihini Türk çayından yana kullanmaları olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, Amerika Birleşik Devletleri’ne de yapılan çay ihracatının önemli oranda arttığını ifade etti. Kalyoncu “Son yıllarda Doğu Karadeniz’e turist olarak gelen Arapların, Türk çayını tanıması ile tercihini Türk çayından yana kullanması da Suudi Arabistan’a yönelik çay ihracatında önemli artış sağlamıştır” dedi.