Karadeniz Ereğli Belediyesinin yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda kumsalı bulunan plajı Ankara, Bolu, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve ilçelerinden gelen binlerce kişi tarafından her gün dolup taşıyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Plaj Sorumlusu Yıldıray Ağlar, plajın ücretsiz olduğunu, yiyeceklerinde piyasaya göre çok uygun olduğunu ifade etti. Ağlar, "Hayırlısıyla plajımızı 9 Haziran’da açtık. Son 4-5 gündür havalar da çok iyi gidiyor. Doluluk oranı fazlalaştı. Plajımız biliyorsunuz ücretsiz. Bir tek eşyalarımız çalınmasın diye kabinleri kiralıyoruz. Çocuk emzirme yerleri yaptırdık. Mescidimiz var bay-bayan. Engelliler için yeni yerler yapmaya çalıştık. Bitme aşamasında. Misafirlerimizin burada yeme içme sorunları yok. 10 tane cankurtaran, 4 tane gözlemci var, tedbirlerimiz alındı. Jet ski ve 2 tane sandalımız var. Arkadaşlar devamlı kontrol altında. Herhangi sakatlık olmasın, güzel bir şekilde sezonu bitirmek için arkadaşlar elinden geleni yapıyorlar. Bizim için önemli olan ailelerin çocuklarını yalnız bırakmamaları. Denizde her an göz önünden kaybolabiliyor. Sakatlık olmaması için uyarılar yapıyoruz. Ailelerde çocuklarda bize yardımcı olurlarsa, gördüklerini bildirirlerse zabıtamız olsun, yukarıda güvenliğimiz olsun, biz olalım, temizliğimiz olsun her türlü imkanı vermeye çalışıyoruz. Engelli tuvaletinin yeniden yenilenmesi, şurada az ileride soyunup giyinmeleri, engellilerin aşağıya inmeleri, denize karşı platform yapılacak. Bunlar bitme aşamasına giriyor. Batı Karadeniz’in en büyük plajlarından bir tanesi hatta tektir. 1,5 kilometreye yakın alanımız var. Dediğim gibi yalnız buranın halkı değil, buraya Ankara’dan, Bolu’dan, Düzce’den özellikle akşam gelip de buraya çadırlarda ya da pansiyonlarda cumartesi pazarlarını değerlendirip vatandaşlarımız çok. Hafta içinde 2 bin - 3 bin, hafta sonları 5 bin - 10 bini bulacak şekilde kalabalık oluyor. Tabii biz de bu kadar kişinin güvenliğini denizde olsun kara da olsun güvenliğini sağlamak amacıyla her şeyi yapıyoruz. Geçen sene bir can kaybımız olmadı. Bu şekilde devam edip olmaması da temennimiz. Güzel bir şekilde sezonu bitirmiş oluruz" diye konuştu.

Havaların ısınması ile birlikte bölgede birçok plaj bulunmasına rağmen denizin ve çevresinin temiz olmasının yanı sıra güvenli olması sebebiyle Karadeniz Ereğli Belediyesi Plajı’nı tercih ettiklerini kaydeden vatandaşlar, aileleri ile birlikte rahat bir şekilde tatil yaptıklarını belirtti.

Avusturya’dan tatil için memleketine gelen İlyas Öztürk, insanların boşu boşuna Antalya ve Bodrum gibi tatil merkezlerine gitmelerine gerek olmadığını vurgulayarak, Karadeniz Ereğli Belediyesi Plajı’nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Öztürk şunları söyledi:

"Ben yurt dışından, Avusturya’dan tatile geldim gurbetçi olarak. Ereğli’de Belediye Plajı’nda yüzmekteyiz şimdi. Hava güzel, deniz güzel, manzara güzel. Süper bir yer yani. Yurt dışında bulunan tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Ereğli'yi gelsinler görsünler. Antalya, Bodrum gerekmez. Buralar daha ucuz, daha kaliteli."

"Denizi çok temiz, kenarları da temiz, sıcaklığı da güzel, denizi güzel"

Karadeniz Ereğli Belediyesi plajının çok temiz olduğunu belirten Zeynep Çimenoğlu isimli vatandaş ise burada istedikleri gibi dinlendiklerini ifade etti. Çimenoğlu, "Burasının girişinde giriş parası yoktur. Isındığın zaman şemsiyeye de ihtiyaç hissetmiyoruz. Ağaçların altına geçiyoruz, orada dinlendikten sonra tekrar denize giriyoruz. Denizi çok temiz, kenarları da temiz, sıcaklığı da güzel, denizi güzel" şeklinde konuştu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Plajı’nda personelin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren Seda Çimenoğlu, burasının Batı Karadeniz’in en güzel plajı olduğunu kaydetti. Çimenoğlu, "Gerçekten denizi, güneşi, her şeyi gayet güzel, gayet iyi. Personeli, deniz personeli, belediyemizin tüm personelleri hepimize yarımcı oluyorlar. Hemen bir tehlike anında geliyorlar, zabıta arkadaşlarım, güvenlik arkadaşlarım. Burası Batı Karadeniz’in en güzel plajıdır. Suyu şifalıdır, temizdir, durudur" diye konuştu.

Mukaddes Puday isimli vatandaş da insanların 10 bin lira harcayıp Antalya ya da Ege Bölgesi'ne gitmesinin kendisine mantıksız geldiğini söyledi. Puday şunları söyledi:

"Belediye Plajı çok geniş. Eskilerde çok iyi değildi. Rastgele irili ufaklı, gençli gruplar geliyordu. Şimdi aileler geliyor. Düzgün, güvenli. Güvenlik kamerası da var zannediyorum. Burası gayet güvenli geliyor. Pidenin tanesi 11 lira, çarşı da 20 liraya yiyorsun. Rahat rahat tatil yapıyoruz. Hiç Antalya’ya, Ege’ye gitmeye gerek yok. 10 milyar verip oraya gideceğine, burada 3-4 aile 50 liraya gel. Çayını da iç, pideni de ye. 2,50 liraya otobüsüne de bin, akşam evinde yat, sabah sahile git. Buranın plajı dururken başka yere gitmek kafasızlıktır, mantıksızlıktır."

"Türkiye'nin hiçbir yerinde bedava plaj, bedava hizmet yok"

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür eden Yılmaz Yağız isimli vatandaş, plajın hem çok temiz hem de güvenli olduğunu ifade etti. Yağız, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bedava plaj, bedava hizmet yok. Duşu, kabini, hizmetleri, her şeyi uygun fiyata satılıyor. Bugün herhangi bir Akdeniz sahillerine gittiğiniz zaman bir su 5 lira. Ama Ereğli Belediyesine burada çok ucuza su, çay, kahve ikramlarını sattığı için çok teşekkür ediyorum. Cankurtaranı, temizliği güzel. Sabahları buraya ben her gün geldiğim için mıntıka temizliğini güzel yapıyorlar. Hemşiresi var, sağlık ekibi, zabıtası iyi. Başkanımıza bu hizmetleri verdiği için buradan teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hoparlörden yapılan anonslarla çocuklarını denizde ve plaj içerisinde yalnız bırakmamaları konusunda uyarıldığı plajda kadın ve erkek can kurtaranlar dürbünlerle sürekli olarak denizde yüzen vatandaşları gözetiyor.