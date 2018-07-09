Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin otomobili ile ilgili özellikle son 1 yıl içerisinde çok önemli detaylar netleşirken, bir yandan da tüketicilerin bu araca ilgisi merak konusu olmaya devam ediyor. Pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Barem, yerli otomobil projesinden haberdar olan ve otomobilin özellikleri hakkında bilgi sahibi 252 kişiyle, sosyal medya araştırması gerçekleştirdi. Araştırmadan gayet olumlu sonuçlar çıktı.

Buna göre yerli otomobilin hem gelişmiş teknolojiye sahip (yüzde 94), hem ekonomik olacağı (yüzde 90) biliniyor. Bu arada en çok bilinen özelliklerinin başında elektrikli (yüzde 57) olması geliyor. Onu yüksek güvenlikli (yüzde 51) ve çevre dostu (yüzde 50) olması izliyor. Dayanıklı motor (yüzde 49), yüksek performans (yüzde 48), yüksek donanım (yüzde 46) ve akıllı sürüş teknolojilerine uyumluluk (yüzde 37) da bilinen diğer teknolojik özellikler... Çoğunluk tarafından bilinen ekonomik özellikler ise düşük satın alma maliyeti (yüzde 62), vergi avantajı (yüzde 59), yakıt tasarrufu (yüzde 53) ve düşük bakım maliyeti (yüzde 52) olarak sıralandı.

Araştırmanın en önemli özelliği ise, satın alma beklentileri ile ilgili verdiği mesaj oldu. Görüşülen kişilerin çoğu (yüzde 88), “açıklanan özellikleriyle çıkarsa” ve “araç satın almayı planlıyorsa” yerli otomobili düşünebileceğini söyledi. Erkeklerde (yüzde 90) ve 45 yaş üstü kişilerde (yüzde 93) bu oran daha yüksek seyrediyor. Kadınlar (yüzde 84) ve gençlerdeki (yüzde 86) daha düşük olan oranlar bile, herhangi bir marka hayali kuranların çok üzerinde... 2011 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, 3 kişiden yalnızca ikisi (yüzde 66) yerli otomobil satın almayı düşünebileceğini söylemişti. Gelinen noktada, geçen 7 yılın ardından Türk otomotiv sektörüne güvenin arttığı, yerli ve milli söyleminin de hedefine doğru ilerlediği görüldü.

Alana da yapana da teşvik

En erken 2020 yılında yola çıkması hedeflenen yerli otomobilin elektrikli olacağı, dijital teknoloji ve akıllı sürüş sistemleri ile donatılacağı, B ve C segmentinde 5 model çıkacağı, rakiplerinin benzer araçlarından daha ekonomik olacağı açıklandı. Tüm bu özellikleriyle proje; global trendlere uygun bir yolda ilerliyor. Yerli otomobil için 15 yıl içinde 3,2 milyar avro yatırım yapılacak, projeden 50 milyar avro gelir sağlanacak, dolaylı istihdam dâhil 20 bin kişiye iş imkânı sunulacak, üreticisi de müşteri de devlet desteği alacak...