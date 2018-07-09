Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ABD ile Çin arasında başlayan ve dünyaya yayılması muhtemel ticaret savaşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Burada kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını belirten İsmail Gülle “2015 ve 2016 yıllarında 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticareti, 2017’de tekrar toparlandı, 17,4 trilyon dolara ulaştı. Bu yıl daha da artması ve 19 trilyon dolara ulaşması öngörülüyordü. Ancak ABD’nin korumacı politikaları, diğer ülkelerin de cevap vermesi ile bir ticaret savaşına dönüşmüş durumda. Bugün dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, küresel ticareti ve refahı olumsuz etkileyecektir. Çelik ve alüminyum, bizim de ABD’ye ihracatımızda son dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlere getirilen ek vergiler, elbette ihracatımızı etkileyecektir. Firmalarımızın alternatif pazarlara yönelmeleri bu etkiyi en aza indirecektir” dedi.



ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ

TİM olarak küresel ticarete ilişkin gelişmeler ve ülkemize etkileri konusunda araştırmalar yaptıklarını kaydeden Gülle, “Bu adımların ürün ve sektör bazında bize etkilerini araştırıyoruz. Bu araştırmalarımızı yakında firmalarımızla paylaşacağız. Son dönemde başlayan ticaret savaşları, yakın tarihte görmediğimiz bir şiddette gerçekleşebilir. Bu durumda ülkemiz de kendisine yöneltilen uygulamalara gereken cevabı verecektir. Elbette bu adımlar tüm ülkelerin ticaretini etkileyecek. Firmalarımızın bu yeni döneme hazırlıklı olması çok önemli. Bu süreçte doğru adımlar atarak ihracatımızı artırmaya devam edebilir, yeni pazarlara açılarak çeşitlendirme yapabiliriz. Tüm firmalarımızı TİM’in bu konudaki çalışmalarını takip etmeye, küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından izlemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Irak pazarı altın

Türkiye’nin yumurta ihracatı artarak büyüyor. Ocak-haziran döneminde 208 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artış yaşandı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye’nin coğrafi konumu ile pazarlara en yakın ülke konumunda bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkat çekerek “Irak’a en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeyiz” dedi. Türkiye bu pazara 2015 yılında 190 milyon dolar, 2016 yılında 290 milyon dolar ve 2017 yılında da 300 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi. Bu arada Türkiye’nin 2006 yılında 19 milyon dolar olan yumurta ihracatı, 12 yılda 20 kat artarak, 2017 sonunda yaklaşık 380 milyon dolara yükseldi.

Takım tezgâhları sektöründe hızlı büyüyoruz

Türkiye’de takım tezgâhları sektörü üretim ve ihracat tarafında büyümesini sürdürüyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hakan Aydoğdu “2018 yılının ilk çeyreğinde, ihracatımız yüzde 37,8’lik artışla 139,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 sonunda 550 milyon dolar seviyelerine ulaşılacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.