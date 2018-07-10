Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi alanında 8 bakanlık sayısını 4’e indiren yeni KHK’ya göre;

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” oldu.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” oldu.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi “Ticaret Bakanlığı” oldu.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi “Tarım ve Orman Bakanlığı” oldu.

TOKİ ‘ÇEVRE’YE BAĞLANDI

Bu arada Maliye Bakanlığının yeni ismi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” oldu. Hazine Müsteşarlığı, yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı da “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.