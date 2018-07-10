Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün kaç lira? 10 temmuz salı Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Dolar/TL'yi Japonlar mı aşağıya çekiyor? Yeni kabine açıklanmadan önce, pazartesi günü 4.51'e kadar gerileyen Dolar/TL, akşam saatlerinde yükselişe geçerek 4,65 düzeyine çıkmıştı. Yeni kabinenin açıklanması sonrası ise gece uluslararası piyasalarda dolar kuru 4.75 seviyesinin üzerini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6750 liradan, avro 5,4880 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,6730 liradan alınan dolar, 4,6750 liradan satılıyor. 5,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3960 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıklaması sonrasında yükselişi yüzde 3'ü aşan kur, bu sabah erken saatlerde 4.67 TL seviyesinde işlem görüyor. Kurun iki günlük yükselişi yüzde 2.40 civarında bulunuyor. Dolar/TL, sabah 09.00 itibairyle 4.6770'den alıcı buldu. Euro kuru ise 5,50 TL seviyesinde.

Türk Lirası'nda yeni dönem fiyatlaması

08:45 Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL ilk işlemlerde yönünü aşağı çevirdi ve 4,6704'e kadar geriledi.

TL dolar karşısında yüzde 1,38 değer kazanıyor.

Euro/TL'deki düşüş ise yüzde 1,42

Euro kuru 5,4870

07:20 Türk Lirası'nda yeni dönem fiyatlaması

Dün 4,5125'e kadar gerileyen Dolar/TL yeni döneme dair düzenlemeleri içeren KHK'lar ve yeni kabine listesi fiyatlanırken 4,7531'e kadar yükseldi.

Dolar kuru şu sırada ise 4,7245'te.

Euro/TL 5,3118'den 5,5892'ye kadar yükseldikten sonra 5,55'te.

Sterlin/TL de 6,25

Piyasanın odak noktasında TCMB yönetiminde dair KHK'lar ve yeni kabine listesi bulunuyor.

Dolar/TL'yi Japonlar mı aşağıya çekiyor?

Dolar/TL'de yaşanan sert gerilemenin ardından Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden Türk Lirası toplama kararının kur üzerinde etkili olduğu belirtildi. Dün akşam sert değer kaybeden Türk Lirası bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.

FPG Securities CEO’su Koji Fukaya’ya göre liranın toparlanmasında Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi etkili oluyor.Bloomberg’e konuşan Fukaya, liranın geride bıraktığımız ay dengelendiğini ve ekonomi yönetimindeki bakan atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine ulaştığını söyledi.Fukaya, "Bu durum muhtemelen yatırımcıların ucuz seviyelerden alıma geçmesine neden oluyor" dedi.Kabinenin açıklanmasından sonra Türk Lirası değer kaybederken Asya işlemlerinde dolar/TL 4,75’i aşmıştı.