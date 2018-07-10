Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg’e verdiği söyleşiye "Hava günlük güneşlik değil, hem de hiçbir sektör için" diye başlıyor Ali Ağaoğlu.

Faiz ve döviz kurlarının arttığı bir ortamda hemen hemen bütün sektörlerde durgunluk gözlemlediğini belirten Ağaoğlu, inşaat sektörü için de durumun farklı olmadığını söyledi. Kendi ifadesiyle "reytingi yüksek" bir kişi olduğu için inşaat sektöründeki durgunluktan en çok etkilenenlerden biri olduğu yönünde söylentiler çıktığını ifade eden Ağaoğlu bu iddiaları yalanladı: "Banka borçlarımızla kıyasladığımızda varlıklarımız çok daha yüksek. Satışların durgunlaştığı bu dönemden en güçlü çıkacak şirketlerden biriyiz. Biraz fedakarlık yaparak bu dönemi geride bırakacağız."

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ağaoğlu’nun kastettiği fedakarlıkların başında biraz fiyat indirirerek varlık satışı yapmak geliyor. Grubun toplam banka borçlarının aktiflere oranının yüzde 9,4 seviyesinde olduğunu kaydeden Ağaoğlu, 2018 sonunda bu oranı yarıya indirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede aktiflerde yüzde 4-5 oranında satış planladıklarını belirtti.

STRATEJİK ORTAKLIĞA SICAK



Ağaoğlu stratejik ortaklıklara da sıcak bakıyor. Banka borçlarının İstanbul Finans Merkezi’nin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle oluştuğunu, projeye şu ana kadar 400 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirtiyor ve ekliyor: "İki kez projeye yabancı ortak alma girişimimiz oldu. Biri Rus uçağının düşürülmesine, biri de Katar krizinin patladığı döneme denk geldi. Ancak hala stratejik ortak alma fikrine sıcak bakıyoruz."

2016’ya kadar bilançolarında banka kredilerinin sıfır olduğunu kaydeden Ağaoğlu, finans merkezi nedeniyle borçlanmaya gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ağaoğlu, "İlk 3-4 yıl özkaynak yatırımı yaptık. Toplam 400 milyon dolarlık yatırımın sadece 110 milyon dolarlık kısmını banka kredisi olarak kullandık. 2016 ve 2017 yıllarında kullandığımız bu kredinin faiz yükünü taşımamak için tamamını kapattık" dedi.

2015’te yüzde 20’ye yaklaşan konut fiyat artışları Nisan ayı itibariyle yüzde 10’lar seviyesine indi. Konut sektörünün motoru olan İstanbul’da ise yavaşlama çok daha şiddetli. İstanbul’da yıllık fiyat artışı hızı Nisan sonunda yüzde 3,80 düzeyinde gerçekleşti.