Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patronlar “Yeni bakanlarımızın iş dünyasının içinden olmasını büyük memnuniyetle karşıladık. Güven veren bu kabine; sıkıntılarımızı kolayca anlayacak ve etkili çözümleri, hızlı karar alma mekanizmasıyla birlikte hemen hayata geçirecektir” mesajı verdi. Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyümenin devamı için yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten patronlar “Enflasyon, faiz, işsizlik ve cari açıkla mücadeleyi hızlandıralım. Bunun için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı artıralım. AB’ye üyelik sürecimiz hızlansın. Şimdi 2023 hedefleri için koşma vakti” dedi.

TÜSİAD: AB süreci hızlanmalı

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dünyada ve Türkiye’de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB’ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz.

İTO: 2023 hedeflerine kilitlenelim

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası olarak yeni kabineden üç kritik beklentimiz var. Kurlarda oynaklığın bitmesi, işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kaliteli büyüme. Kısa sürede bunların hayata geçirileceğine inanıyoruz. Türkiye’de artık değer üretmeyen hiçbir mekanizmaya yer kalmayacak. 2023 vizyonuna ulaşmak için önümüzde 5 yılımız var. Şimdi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, yeni kabinenin coşkusuyla, 2023 hedefleri için yere sağlam basma, koşma vakti.

DEİK: Hızlı karar alma çok önemli

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Bu değişim, Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Bürokratik engellerin ortadan kalkacağı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve işinin ehli isimlerden oluşan kabinemizin hayata geçireceği hızlı karar alma mekanizmasıyla, Türkiye hedeflerine daha çabuk ulaşacak. Süratle reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak güçlü Türkiye yolunda yürüttüğümüz faaliyetleri, daha da yüksek bir motivasyonla sürdüreceğiz.

TİM: Nice ihracatlar bizi bekliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Özel sektör kökenli bakanlarımız, firmalarımızı çok daha iyi anlayacak, taleplerimizi isabetli şekilde değerlendirecek. Nice ekonomik ve ticari başarılar bizleri bekliyor. Ticaret Bakanlığı görevine gelerek Türkiye’nin hem iç hem de dış ticaret gemisinin kaptanlığını yürütecek Ruhsar Pekcan’ın da, iş dünyasının sıkıntılarına çözüm bularak, onların küresel rekabette daha güçlü konuma gelmelerine destek olacağına kuşkumuz yok.

MÜSİAD: Kazanımlar güçlenecek

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyacağına, üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz. Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte vakit kaybetmeden büyümeye, kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir.

İSO: Artık kaybedecek vakit yok

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Yeni sistemin, ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz huzur, güven ve istikrarı daha da güçlendireceğini düşünüyorum. Artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini de vurgulamak istiyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır.

TOBB: Reformlar gecikmesin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Özellikle iş dünyamızdan kişilerin hükûmette yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur duyduk. İş dünyamızın temsiliyeti, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Türkiye’nin yeni bir sıçrama gerçekleştireceğine inanıyoruz. Artık reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır.

TÜRSAB: Turizmcinin önü açıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: Turizmci, içimizden birinin bakan olması, bizim için son derece sevindirici ve umut verici bir gelişme. Turizm sektörü olarak büyük hedeflerimiz var ve bu hedeflere giderken bürokratik bir engel yaşamayacağımız, konuyu mesleğinden dolayı çok iyi bilen bir arkadaşımızın bu göreve getirilmesi bize umut veriyor. Mehmet Ersoy’un turizm sektörüne, memlekete, ülkemize faydalı işler yapacağına inancımız tam...