Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Murat Kurum’un, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması, sektörde büyük memnuniyetle karşılandı. İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, “Yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev alan Sayın Murat Kurum’u tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Sayın Bakan, geçmiş dönemde yöneticisi olduğu Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile; daha planlı, sürdürülebilir konfora sahip ve yaşanılabilir kentler meydana getirmek adına, konut sektöründe öncü ve yapıcı bir rol üstlenmişti. Kendisi ve ekibinin, ülkemizin önemli bir meselesi olan kentsel dönüşüme hızlı icraatlarıyla ivme kazandıracağına inanıyoruz. İhlas Yapı olarak, geçmiş dönemde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Projelerinde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve yakından tanıdığımız Sayın Murat Kurum’un, 2023 hedefleri ve vizyonunda isabetli bir tercih olduğunu düşünüyoruz” dedi.



TECRÜBESİ YETER

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da, “Sektörde Sayın Bakanın ismi çok olumlu karşılandı. Sektörün artılarını eksilerini bilen, çok tecrübeli bir kişi. Yaptığı birçok hamle ile sektörü daima canlı ve dinamik tuttu. Yeni dönemle birlikte inşaat sektörü, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir” diye konuştu. İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar da şunları söyledi: Gayrimenkul sektöründe hızlı karar almak ve uygulamaya geçirebilmek çok önemli. Özellikle Sayın Bakanımız Murat Kurum ile birlikte ülkemizde daha sağlıklı, planlı ve yaşanılabilir kentler meydana getirmek için, kentsel dönüşüm projelerinin daha da hız kazanacağına olan inancım tamdır.