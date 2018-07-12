Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen ortak çalışma sonucu hazırlanan teşvik resmen hayata geçiyor. Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun istihdamla ilgili ek 1’inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, “form-a belgesi” doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak. Çalışmaya göre bu durumdaki gençlerin özel sektörde çalışmaları hâlinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak. Teşvik uygulamasında gencin başvurusunun ardından işverenler SGK web sitesi üzerinden kendisine ait e-bildirge şifresiyle sorgulama yaparak hak sahibi olup olmadığını öğrenecek. Gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak. Sistem 77 ilde faaliyete geçti. Kırşehir, Çankırı, Amasya ve Bartın da kısa zamanda uygulamaya dâhil olacak.