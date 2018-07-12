Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Avrupa pazarının giriş kapısı olarak değerlendirilen Makedonya’da 2011’de faaliyetlerine başlayan Halkbank, aktif büyüklüğüyle ülkenin 4’üncü büyük bankası oldu. Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı “İnsan kaynağı ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla ülkenin en hızlı büyüyen finans kuruluşu olmayı başardık. Hedefimiz liderlik” dedi. Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) ev sahipliğiyle başkent Üsküp ekonomi gazetecileri ile biraraya gelen Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya’ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek bu süreçte burada erken yer alanların kazançlı çıkacağını söyledi.



Türk iş adamlarına destek için buradayız

Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10’undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı “Otuz bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500’ü aşan çalışanımızla Makedonya’da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Makedonya’da önemli oranda Türk nüfusunun bulunduğunu, Halkbank markasının onlar için de gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Sucubaşı “Osmanlı izlerini taşımaya devam eden bu coğrafya Türkiye’den daha fazla ilgi bekliyor. Üretim tesislerinin şimdilik kısıtlı olduğu bu ülkede yatırım yapacak iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



650 milyon nüfuslu pazarın kapısı

Makedonya Türkiye Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen yatırım, ticaret ve turizm tanıtım etkinliğinde konuşan MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski, Makedonya ve Türkiye arasında köprü olma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “Üyelerimizin Makedonya’daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaştı. Şu an 400 milyon dolarlık Makedonya-Türkiye ticari ilişkilerini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Makedonya’dan iki günlük kara yolu ile 650 milyon alım gücü yüksek tüketiciye ulaşılabilen bir merkez” ifadelerini kullandı.

10 yıl vergi avantajı sunuluyor

Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil de, hükûmetlerinin temel hedeflerinden birinin ekonomik kalkınma olduğunu belirterek, Makedonya’nın konum olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti. Başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu anımsatan Kahil, son dönemde 11 şirketten serbest bölgede yatırımda bulunanlardan 5’inin Türkiye’den geldiğini hatırlattı. Kahil, serbest bölgelerdeki yatırım fırsatları ve avantajlarına değinerek burada kurumsal vergi, kişisel gelir vergisi, katma değer vergisi ve tüketim vergisinin 10 yıla kadar sıfır seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ise, hükûmet olarak yeni yatırımların teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret ederek “Makedonya’da ekonomi alanları gelecek vadediyor. Aynı zamanda ekonomik büyüme planı da yaptık ve burada kendi şirketlerimize olduğu gibi yabancı şirketlere de eşit fırsatlar sunacağız. Türk şirketleri Makedonya’ya yatırım yaparak Avrupa ve dünya piyasalarına buradan açılabilirler” diye konuştu.

Limak’tan yaşam alanı

Yatırım çağrısına erken uyan Türk şirketlerinden biri Limak oldu. Limak Makedonya Koordinatörü Eda Kurt ve Limak Makedonya Müdürü Kurthan Apaydın, Üsküp’te 50 dönüm üzerine yaşam alanı kurdukları bilgisini verdi. Konut, ofis, AVM, rezidanslardan oluşan projenin maliyeti 200 milyon avro.

Ulaşım TAV’a emanet

Havalimanı işletmeciliğinde dünyada 18 ülkede faaliyet gösteren TAV, Makedonya hava ulaşımını da üstlenmiş. Üsküp Havaalanı’nı 2011’den beri işleten TAV yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet sağlıyor. TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy “Şu anda 36 destinasyon ağı ile hizmet veriyoruz ve bu sayı hızla artıyor” diye konuştu.

En yükseğini inşa ediyor

Makedonya inşaat sektörünün bir başka Türk yatırımcısı da Cevahir. Şirket, Üsküp’ün en büyük yatırımlarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Cevahir Makedonya Pazarlama Müdürü Hama Muminoviç “300 milyon avroluk yatırım Makedonya’nın en yüksek binaları olacak. Kırk ikişer katlı 4 kuleden oluşacak projeye ilgi büyük” diye konuştu.

Türk yoğurdu çok seviliyor

Makedonya’daki diğer Türk yatırımcı ise Sütaş. Şirketin Makedonya Genel Müdürü Haydar Yılmaz, 70 milyon litre süt işleme kapasitesine bir tesis işlettiklerini kaydetti. Ayran ve yoğurt kategorilerinde ülkeye Türk lezzetlerini sunduklarını, yerli tatlara da önem verdiklerini belirten Yılmaz, Türk ayranı ve yoğurdunun Balkanlar’a yayacaklarını söyledi.