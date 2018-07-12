Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün kaç lira? 12 temmuz salı Dolar/TL kuru ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar düştü mü? Yeni kabine açıklamasının ardından dolar 4,51'e kadar düşmüştü. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesine katılmasının ardından dün gece dolar tarihi zirveyi gördü. Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken doların yükselişine de değindi. "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz.'' dedi. Dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,9776'yı görmesinin ardından düşüşe geçti ve 4,8150 seviyesine indi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?



Dolar/TL, Asya piyasalarının sığ bölümünde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,9776'yı görmesinin ardından düşüşe geçerek 4,8150 seviyesinde dengelendi.Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişini hızlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 artışla 4,8738'den tamamladı.Yeni günün ilk saatlerinde, Asya piyasalarının sığ bölümünde 4,9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile birlikte düşüşe geçerek saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 4,8150 seviyesinde dengelendi. Avro/TL de tarihi zirvesini 5,8179'a taşımasının ardından gerileyerek, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5,6370'ten işlem görüyor.Analistler, küresel piyasalarda artan ticaret savaşı endişelerinin, Çin yuanındaki sert kayıpların devam etmesine neden olduğunu, bunun da Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Dün dolar endeksinin de değer kazandığına dikkati çeken analistler, Türk lirasının ise son açıklanan enflasyon ve cari açık verilerinin ardından negatif ayrıştığını söyledi.Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, düşüş eğilimine giren petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları pozitif etkilemesinin beklenebileceğini dile getirdi.

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Ham petrol fiyatları, Libya'nın doğusundaki petrol limanlarından petrol ihracatının yeniden başlayacağının duyurulması ve ABD-Çin ticaret savaşının kızışmasıyla sert değer kaybetti. Güne 78,75 dolardan başlayan Brent petrolün varili, TSİ 23.45'te yüzde 6 değer kaybederek 74,06 dolara geriledi. Bu düşüş, dünya genelinde en yaygın kullanılan petrol türü için son 13 ayın en büyük günlük kaybı olarak kayıtlara geçti.

09:15 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 5,18 gerilerken bankacılık endeksinde değer kaybı yüzde 9,19 oldu.

Gün sonunda BIST100 endeks 11,8 milyar lira hacimle 91 bin 289'a geriledi.

Bankacılık endeksi ise 115 bin 383'ten kapandı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 6,72 düştü ve yüzde 1,95 düşen Gelişen Piyasalar ETF'inden negatif ayrıştı.

Analistlerin yeni güne dair değerlendirmeleri şöyle:

NoorCM

"Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları bugün tepki alımları ile Çin öncüğünde yükselişte. ABD vadeli endeksleri de pozitif. Avrupa vadeli endekslerinde ise sert satışlar olduğu görülüyor. ABD-Çin ticaret geriliminin gelişen ülke varlıklarını baskı altına alması ile MSCI gelişen ülkeler endeksi düşüş eğilimini koruyor. İçeride ise yeni ekonomi yönetiminin nasıl politikalar izleyeceği, para politikasına ilişkin bağımsızlık endişeleri meselesinde neler yapılacağının belirsizlik konusu olmaya devam etmesi ile yabancı yatırımcıların satışlarının derinleştiğini görüyoruz. Dolar bazında bakıldığında önemli bir destek olan 2 cent seviyesi de dün itibariyle kırıldı. Son işlem gününde -9,19% gerileyen bankacılık endeksinin satışlara öncülük ettiğini görüyoruz. Piyasadaki gösterge faizlerde oluşan yükselişin risksiz getiri oranını artırması ve TL deki değer kaybının özellikle bankaların bilançolarında yol açabileceği tahribat satışların hacimli gelişmesine yol açmış görünüyor.

Teknik olarak dün oluşan gapli negatif açılışla birlikte aşağı yönde trend güçlendi. Satışların hacimli gelişmesini olumsuz yorumluyoruz. 20 günlük ortalamanın kırılması ile dün kısa vadede görünümün yeniden negatife döndüğünü belirtmiştik. Bugün diğer gelişen ülkelerde de pozitif seyir izlenmesinin desteği ile dün görülen sert fiyatlamanın normalleşmesi ve tepki alımları ile daha yatay bir seyir gözlenebilir. 93.400- 95.100 bu bağlamda takip edilebilecek direnç seviyeleri.

Bu hafta için Çemtaş, Tekfen, Şişe Cam, Aselsan ve THY hisselerinde yükseliş görüleceğini düşünüyor ve takip ediyoruz."

A1 Capital Yatırım

"Türkiye piyasaları son zamanların en büyük şok düşüşlerinden biriyle karşı karşıya. Hem içeride hem de dışarıdaki gelişmeler satışalrda etkili olurken, dün BİST100 endeksini %5,18 düşüşle 91.289 seviyesinden kapattık. Bu düşüşe hafta başından bu güne bakarsak yaklaşık 8.200 puanlık bir marja denk geliyor. Bu satışta GARAN üzerindeki baskının etkili olduğunun da altını çizelim. Buna ek olarak yurtdışı basındaki haber akışı yeni ekonomi yönetiminden daha somut adımlar beklenildiğine işaret ediyor. Bu da ekonomi yönetiminden kısa vadede sözlü yönlendirmenin ve yurtdışı yatırımcıyla daha fazla iletişim ihtiyacını beraberinde getirmekte. Şimdilik haber ajanslarında bankacılık sektörüne ilişkin farklı haberler yer alsa da resmi bir açıkama yok. İzlemede kalacağız. Ama şunu belirtmek gerekiyor ki; Dolar/TL'nin 4,80'i test etmesi, gösterge faizin %20'nin üzerine atarak enflasyondan hızlı bir şekilde uzaklaşması ki reel faizlerin de yükselmesi demektir bu, CDS priminin de 300'ün üzerine yerleşmesi olumsuz bir havanın en net göstergesi.

Bu gidişatı ne tersine çevirebilir?

Yeni ekonomi yönetiminden daha baskılı ve vurgulu biçimde sıkı maliye politikası duruşundan taviz verilmeyeceği mesaj, Enflasyonla mücadelede, enflasyonu büyümenin önünde tutacak sözlü yönlendirmeler ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacak açıklamalar.

Dış basında ise ana başlık hala ABD - Çin arasındaki ticaret savaşının gelebileceği nokta var. ABD'nin 200 milyar Dolarlık ithalata yeni vergi açıklaması, Asya ve ABD borsalarındaki satışı açıklıyor. Bu nedenle dışarıdan da iyimser bir hava estiğini söylemek şu anda güç.

Önceki gün bankalar özelinde gelen satış, dün farklı sektörlere de yayılsa da lokomotif yine bankalardan oluşmakta. Dün gördüğümüz 4.985 puanlık düşüşte 1.300 puanlık hareket sadece iki bankadan geliyor ve endeksi en fazla aşağı çeken 10 şirketten 5'ini banka oluşturuyor."

09:00 Petrol çalkalanıyor

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Hafter güçlerinin 4 petrol limanını teslim etmesiyle petrol üretimine yeniden başlayacaklarını açıklaması Brent petrolü iki yılın en düşük seviyesine sürükledikten sonra bu sabah tepki yaşanıyor.

Hafta başında Hürmüz Boğazı endişeleri ve Norveç grev haberleriyle 79,48 dolara kadar yükselen Brent dün 73,02 dolara geriledi.

Bu sabah ise Brent petrol 74,75 dolara kadar tepki verdi.

Arka planda ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 13 milyon varil azaldığı haberleri takip edildi.

Libya'da yeniden üretim günlük 850 bin varil kadar arzın serbest kalması anlamına geliyor.

07:20 Dolar tarihte ilk kez 4,97'yi aştı

Türk Lirası'nda yeni dönem fiyatlaması negatif yönde yaşanmaya devam ediyor. Dolar/TL bu gece tarihte ilk kez 4,97'yi aşarak 4,9743'ü grafiklere yeni rekor olarak kaydetti.

Şu sırada ise Dolar/TL 4,8770 seviyesinde.

Dolar kurunun önceki rekoru 23 Mayıs'ta 4,9282 olmuştu.

Euro/TL de tarihte ilk kez 5,82'yi aştı ve 5,8208'i gördü.

Euro/TL şu anda 5,7036 ve önceki rekor 23 Mayıs'ta 5,7686'ydı.

Tarihi rekoru 6,5926'daki Sterlin/TL ise 6,5716'yı gördü.

Türk Lirası'nda yeni kabine listesi ve kararnameler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları odak noktasında kalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların kısa zamanda düştüğünü göreceğiz dedi.

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilere uçakta yaptığı açıklamalarda kabinenin açıklanmasının ardından doların yükselmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır. Yüksek faiz, istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor. Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz."

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Küresel piyasalar "Dolar neden yükseldi?" sorusuna yanıt arıyor. Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında Asya işlemlerinde tarihin en düşük seviyesine satılırken piyasa katılımcıları Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlarına dikkat çekiyor.Dolar/TL ve Euro/TL bu gece tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken küresel piyasalarda "Dolar neden yükseldi?" sorusu tartışmaların odak noktasında.

Piyasa katılımcıları Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlarına dikkat çekiyor. Doların daha önce Asya işlemlerindeki rekorlarında da benzer dinamikler ön plana çıkmıştı.Türk Lirası'ndaki satışların Asya işlem saatine taşındığına dikkat çeken Ueda Harlow Kur Analisti Naoto Ono, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Bu durum bir ihtimal Japon bireysel yatırımcının liranın dolara karşı değer kaybettiğini görmesinin ardından zarar kesmeye yönelmesi sonucu gerçekleşmiş olabilir" dedi.

Londra Merkezli Old Mutual Global Investors fon yöneticisi Delphine Arrighi ise artan enflasyon baskısına rağmen gelinen aşamada TCMB’nin faiz indirimine gitmesinin ya da faizleri mevcut seviyelerde bırakmasının beklenmesi gerektiği görüşünü öne çıkardı. Arrighi, "Bu da lira için çok güçlü bir şekilde negatif" değerlendirmesini yaptı.

23 Mayıs'ta Dolar/TL tarihte ilk kez 4,9282'yi görüdğünde de Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkmıştı.Hafta başında Dolar/TL 4,51 eşiğine geldiğinde de Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden Türk Lirası toplama kararının kur üzerinde etkili olduğu belirtilmişti.Dolar/TL bu gece tarihte ilk kez 4,97'yi aşarak 4,9743'ü grafiklere yeni rekor olarak kaydetti.Euro/TL de tarihte ilk kez 5,82'yi aştı ve 5,8208'i gördü.

Dolar/TL'yi Japonlar mı aşağıya çekiyor?

Dolar/TL'de yaşanan sert gerilemenin ardından Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden Türk Lirası toplama kararının kur üzerinde etkili olduğu belirtildi. Dün akşam sert değer kaybeden Türk Lirası bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.

FPG Securities CEO’su Koji Fukaya’ya göre liranın toparlanmasında Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi etkili oluyor.Bloomberg’e konuşan Fukaya, liranın geride bıraktığımız ay dengelendiğini ve ekonomi yönetimindeki bakan atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine ulaştığını söyledi.Fukaya, "Bu durum muhtemelen yatırımcıların ucuz seviyelerden alıma geçmesine neden oluyor" dedi.Kabinenin açıklanmasından sonra Türk Lirası değer kaybederken Asya işlemlerinde dolar/TL 4,75’i aşmıştı.