Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto Çekiliş Sonucu 12 Temmuz 2018 Tıkla Öğren | Süper Loto İkramiye Ne Kadar? Bu sorularla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Heyecanla kupon dolduran vatandaşların bekleyişi sürüyor. Birçok kişinin hayallerini süsleyen 12 Temmuz 2018 Perşembe Süper Loto 560'ıncı hafta çekilişi 21:15'te başlayıp, 21:18'de sona erecek. Süper Loto 8 hafta üst üste devretti. Katlanan ikramiyeyle birlikte Süper Loto'ya ilgi de arttı. Süper Loto 12 Temmuz Çekiliş Sonucu açıklandı...

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Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto kolonunda 1’den 54’e kadar bulunan rakamlardan 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. Oynanması istenen kolon kadar 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Süper Loto kolon bedeli 2 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda altı kolon olduğundan bir kupon bedeli 12 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'da, 6 doğru rakamı bilen o haftanın büyük ikramiyesinin sahibi olur.