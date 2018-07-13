Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turgut İstanbul

Otomotiv yan sanayi sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren Şahin Metal, çeyrek asra yakın bir süredir yaptığı AR-GE çalışmasının sonunda yüzde 100 yerli Erin Motor’u kurdu. İstanbul Esenyurt’ta 4 milyon dolarlık yatırımla 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir fabrikayı devreye alan şirket; motopomp, marin ve jeneratör için endüstriyel dizel motor üretiminde dünya standartlarını yakalamayı başardı. Böylelikle hem endüstriyel ürün hem de jeneratör ihtiyacı olan firmalara cevap verilirken, Türkiye’nin yılda 50 bin adet dizel motor ithalatının da önüne geçilmiş olacak. Gazetemize konuşan Erin Motor’un Genel Müdürü Ersin Şahin, şu anda bin adet tek silindirli motor üretimi yaptıklarını, kapasiteyi 2 sene içerisinde 4 bin 500 adete çıkaracaklarını söyledi.



HEDEF DÜNYAYA SATMAK

Projeye başladıkları günden bu yana hedeflerini hep bütün dünya olarak koyduklarını belirten Şahin “Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber 2 adet SANTEZ projesi tamamladık. Bizim için önemli olan uluslararası kabulü olan bir motor üretmekti ve bu amacımıza ulaştık. 5 yıl içinde kendi güç grubumuzda teknolojik olarak pazarın standartlarını belirleyen firma olacağız’’ diye konuştu.



4 SİLİNDİRLİSİ DE HAZIR

4 silindirli dizel motorun AR-GE’sini de tamamladıkları bilgisini veren Şahin, bu alandaki seri üretimin de 2019’un ilk çeyreğinde başlayacağını kaydetti. Hedeflerinin milyar dolarlarla ifade edilen motor piyasasında ithal ürünlerle rekabet etmek olduğunun altını çizen Şahin “Çin’den gelen motor ithalatını durdursak bile yeter. Kendimiz bu pazarı ele alsak, yurt içinde rekabet etmeye bile gerek kalmaz. Kuzey Afrika, Orta Doğu’dan yoğun talep geldi. Moritonya’ya ilk defa satış yaptık. Irak, Suriye ve İran ile doğalgazlı jeneratör için görüşüyoruz” diye konuştu.

YAKIT TÜKETİMİ YÜZDE 20 DAHA AZ

Erin Motor’un modelleri, 10 bin saati aşkın -18 ve +55 sıcaklıkta 7/24 çalışabiliyor. Yakıt tüketiminde ise diğer motorlara göre yüzde 20 daha az. Yani bir Erin Motor jeneratör, yüzde 75 güçte saatte 2,7 litre yakıt harcarken, başka bir marka ise 3,6 litre mazot tüketiyor. Ersin Şahin, jeneratörde özellikle akustik yalıtım yapan bir firma ile çalıştıkları için bu ürünlerdeki en büyük sıkıntı olan ses problemini ortadan kaldırdıklarını anlattı. Şahin, marin motorlarının ise 6 ila 8 metre arasındaki balıkçı tekneleri için özel geliştirdiklerini ifade etti. Tarımda verimliliği ve sürekliliği sağlayan motopomp üretiminde de iddialı olduklarını vurgulayan Şahin, ucuz ve kalitesiz Uzak Doğu ürünlerinin ithalatının önüne geçerken Avrupa’dan gelen pahalı markalara karşılık ise fiyat avantajı sağlayacaklarını dile getirdi.