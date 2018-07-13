Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Eğer ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürebiliriz ya da artırma hızımızı yavaşlatabiliriz." dedi.

Powell, "Marketplace" adlı internet sitesine verdiği mülakatta, ülke ekonomisine ve ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Powell, "ABD ekonomisi şu an konjonktürel açıdan iyi durumda. Tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize yakın. Bankacılık sektörünün iyi sermayelendirilmiş olduğunu ve eskisine kıyasla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Jerome Powell, diğer taraftan uzun vadeli sorunların kendisini endişelendirdiğini belirtirken, iş gücü ve verimlilik artışının yaşlanan nüfus nedeniyle yavaşladığına da işaret etti.

"Enflasyon hedefimize tamamen ulaşmadık"

Ücretlerdeki artışın beklenenden yavaş kalmasını "bir bilmece" olarak nitelendiren Powell, istihdam konusunda ülkenin farklı bölgelerinden ve farklı sektörlerinden gelen arz eksikliği şikayetlerinin ücretlerin çok yavaş artmasıyla uyumsuz olduğuna dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell, enflasyonun ise kademeli yükselişle yüzde 2'ye çıkmasına rağmen bunun Fed'in hedefine tam olarak ulaştığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefimize çok yakınız ancak tamamen ulaştığımızı söyleyemem. Bu konuda zafer ilan etmedik. Biz enflasyonun simetrik olarak yüzde 2 civarında olmasını istiyoruz. Bu nedenle yüzde 2'ye sadece bir kez ulaşılmış olması, hedefimizi tam anlamıyla gerçekleştirdiğimiz anlamına gelmiyor."

"Tarifelerin yükselmesi ekonomimizi olumsuz etkileyebilir"

Ticaret savaşı konusundaki sorular üzerine Fed'in kendi alanına girmeyen politikaları övmesinin veya eleştirmesinin mümkün olmadığını belirten Powell, ticaret alanında yaşanan gelişmelerin sonuçlarını önceden kestirmenin çok zor olduğunu vurguladı.

Jerome Powell, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD yönetimi, daha düşük tarifelere ulaşmaya çabaladığını söylüyor. Eğer işler böyle sonuçlanırsa ekonomi için iyi olur. Eğer diğer türlü sonuçlanırsa, yani ticareti yapılan birçok ürüne ve hizmete yönelik tarifeler artarsa ve bu durum uzun sürerse, bu ekonomimizi olumsuz etkileyebilir."

Fed'in olumsuz senaryonun gerçekleşmesi halinde ne yapacağı sorusunu da yanıtlayan Powell, "Eğer ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürebiliriz ya da artırma hızımızı yavaşlatabiliriz." ifadesini kullandı.