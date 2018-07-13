Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik ORDU

Türkiye’nin teknoloji şirketlerinden Turkcell, Türkiye’nin her yerinde dâhi çocuklar arıyor. ‘Zekâ Küpü’ projesiyle 2016’dan bu yana 30 bin öğrenciye ulaşan, 4 bin 500 çocuğa yüz yüze online eğitim veren Turkcell, yıl sonunda 50 bin çocuğa ulaşıp 7 bin çocuğa eğitim vermeyi planlıyor. Proje kapsamında dâhi çocuklara ulaşmak için Turkcell’in son durağı Ordu’nun Kökenli köyü oldu. Köyde Zekâ Küpü Sınıfı açan Turkcell, yıl sonuna kadar 27 ilde 34 teknoloji sınıfına ulaşmayı hedefliyor.

BİNLERCE AZİZ SANCAR

Teknoloji sınıfının açılışına katılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, proje ile geleceği oluşturan çocukları uygulamalı eğittiklerini belirterek, Kökenli köyünün bu çalışmalara önem veren, kendi içinde başarılı olmak için yarışan bir yer olduğunu söyledi. “Eğitim pahalı ama cahillik daha pahalı” diyen Güler, buradan ‘Nobelli bilim adamları’, yeni yıldızlar yeteştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Köyün bağlı olduğu Altınordu ilçesi Kaymakamı Niyazi Erten Altınordu’da yazma kurslarına talebin 20 kat arttığını ifade ederken, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün “Anadolu’da binlerce Aziz Sancar var. Turkcell olarak bu değerli çabalara kayıtsız kalamazdır. Hayata geçirdiğimiz Zekâ Küpü projesiyle gerekli teknolojik donanımı bu gençlere sağlayarak onların elinden tutmayı hedefliyoruz.” dedi.

ZEKA KÜPÜ PROJESİ NEDİR?

Proje kapsamında şu ana kadar 4 bin 500’den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Aynı zamanda bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) okuyan 21 bin 500 öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin saati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zeka-kupu.com üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Proje ile 3 yılda 50 bin öğrenciye ulaşmak hedeflenirken, sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil, tüm ülkeye fayda sağlamak için, sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimler ve programlarla öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

AİLE, OKUL VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Ordu’nun Kökenli köyünde gerçekleştirilen teknoloji sınıfının açılışına, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Kökenli Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kuru ile çocuklar ve aileleri katıldı.

MÜTHİŞ ÇOCUKLAR

Ordu’da dağların arasında olan köydeki müthiş çocuklar inanılmazı başardı. Köyün imamından okul müdürüne kadar herkes çocukların cevherini görüp ellerinden tuttu. Onlar da bu destekleri karşılıksız bırakmadı. Kökenli Ortaokulu Robotik Takımı, 80 ülkede yapılan Firs Lego League turnuvasında Proje Jürisi ödülünü kazandı. Ardından Yenilikçi Çözüm Ödülü sahibi olan çocuklar, Amerika’nın Missouri Eyaleti’nde yapılacak dünya turnuvasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Oradan da elleri boş dönmediler, 105 takımla yarışarak Proje Jüri Ödülüne lâyık görüldüler. O genç buluş sahipleri, Turkcell’in de dikkatini çekti ve şimdi dünya çapında ses getirecek projeler için birlikte çalışacaklar.