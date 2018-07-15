Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de ürettiği yüksek teknolojili bakır teller ile, Fransa’daki hızlı tren ağının tedarikçi firmaları arasında yer alan Mega Metal, dünyanın en gelişmiş ama en eski metro hatlarından biri olan ABD’deki New York metrosunun yenilenmesine talip oldu. Bugün New York metrosunda kullanılan sinyalizasyon ekipmanlarının yüzde 40’ının 50 yaşın üzerinde olduğunun altını çizen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Bu sistemlerin büyük çoğunluğunda da eski sinyalizasyon ekipmanları kullanılıyor. Hattaki tüm sinyalizasyon ekipmanlarının yenilenmesi yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Biz de Mega Metal olarak buradaki yatırım fırsatlarını inceliyoruz ve görüşmeler yapıyoruz” dedi.

YÜZDE 40’I RÖTAR YAPIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Ali Turgut, konuyu yakından incelediklerinin altını çizerken özellikle Fransa’daki hızlı tren hatlarında önemli bir tecrübe edindiklerini dile getirdi. Bugün dünyanın en gelişmiş kentleri arasında yer alan New York’un, toplu taşıma, özellikle de metro konusunda çok ciddi sıkıntıları bulunduğunun altını çizen Cüneyt Ali Turgut, “Bugün istatistiklere göre, New York metro hattında çalışan trenlerin yaklaşık yüzde 40’ı rötar yapıyor. Bunun en büyük sebebi de sinyalizasyon sistemlerinin çok eski olması” şeklinde konuştu.

Cüneyt Ali Turgut şöyle devam etti: “Bu sistemlerin büyük çoğunluğunda da İkinci Dünya Savaşı’na ait sinyalizasyon ve iletişim ekipmanları kullanılıyor. Hattaki tüm sinyalizasyon ekipmanlarının yenilenmesi yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Biz de Mega Metal olarak ilk temaslarımızı yaptık ve buradaki yatırım fırsatlarını yakından inceliyoruz.”