Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatalı ölçüm ve bildirim sebebiyle başvuruların iptal edilebileceğini söyleyen uzmanlar, 13 milyon civarında yapıyı ilgilendiren ‘barış’ için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu hatırlatıyor. Son gün yaklaştıkça başvuruların yoğunlaşacağını söyleyen Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, şu uyarılarda bulundu:

¥ En önemli konu kat sayısı ve kat metrekaresinin doğru ölçülmesi. Bu konuda mühendis ve mimar gibi teknik kişilerden yardım alınmalı. Bahçe duvarı bile imara aykırıysa beyan edilmeli.

¥ Bina vasfını tepsit etmeden başvuru yapmayın. Bunun için de rapor almak gerekiyor. Bu duruma göre harç miktarı değişiyor.

¥ Gelecekte sıkıntı yaşamamak için zemin katlar hatalı olarak birinci kat zannedilerek hatalı başvuru yapılıyor. Bu da başvurunun ileride iptaline sebep olabilir. Bina 5 kat ise bodrumu da sayarak 6 diyor. Böylece hem fazla harç ödüyor hem yanlış beyanda bulunuyor.

¥ Binaların kapıcı dairesi ve depo gibi bölümleri ikamet için kullanılsa da kullanılmasa da bildirilmeli. Aksi hâlde iptali gelir.

¥ Yolda, yeşil alanda kalan binalar için, 2B arazileri içindeki binalar için de başvuru gerekli.