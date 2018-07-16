Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son durum ne? Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar bugün ne kadar? Son dönemlerde dolardaki rekor artış ile birlikte birçok kesim tarafından doların son durumu merak konusu. Serbest piyasada dolar bugün (16 Temmuz 2018) Dolar 4.8400 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun ne kadar olduğuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Yeni haftaya başlarken İstanbul serbest piyasada dolar 4.8400 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 5.6690 TL’de yer alıyor.

Kapalıçarşı'da 4,8380 liradan alınan dolar, 4,8400 liradan satılıyor. 5,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6690 lira olarak belirlendi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu.

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra yoğun bir gündem bulunurken, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü verileri takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, nisan işgücü istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mayıs dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran perakende satışlar

15:30 ABD, temmuz New York Fed imalat endeksi