Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEW ABD'li yatırım bankalarından Bank of America bu yılın ikinci çeyreğinde net karının arttığını duyurdu.

Bank of America'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artış göstererek 6,8 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşüş göstererek 22,6 milyar dolara geriledi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Bank of America'nın geliri 22,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar iken bu yılın aynı döneminde 0,63 dolara yükseldi.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 4,3 artış göstererek 29,78 dolardan günü tamamladı.