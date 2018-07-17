Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsizlik oranı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 seviyesine düştü. Geçtiğimiz bir yıl içinde 852 bin kişiye iş bulundu. İş gücüne yeni katılanlarla birlikte bu sayıya ulaşılırken, işsiz sayısında da 201 bin kişilik azalma görüldü. Böylece geçen yılın şubat ayında 3 milyon 900 bin kişiye ulaşan işsiz sayısı 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Hükûmetin gençleri işe alan işletmelere istihdam desteği, teknolojik fikri olana ve genç çiftçilere hibe gibi uygulamaların da etkisiyle genç işsizlik oranı bir yılda 2,9 puan azaldı ve yüzde 16,9 olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016’da yüzde 17,4 seviyesindeydi.

İşsizliğin tek haneye düşmesinin yanı sıra, iş gücü piyasasının seyri de önemli bir veriye işaret etti. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Rakamlar tarım sektörünün, toplam istihdam içindeki payının yüzde 0,6 düştüğünü gösterirken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı yüzde 0,5 puan arttığına işaret etti.



İŞ ARAYAN ARTTI

İş bulunan kişi sayısındaki artış, hem mevcut işsizler hem de iş aramaya başlayıp kayıtlara geçen yeni kişilere iş bulunması bakımından önem arz ediyor. Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına iş gücüne katılan kişi sayısı 651 bin kişi arttı. Sistem hem bu 651 bin kişiye iş buldu, hem de toplam işsiz sayısını 201 bin kişi azaltmış oldu. Aynı dönemde iş gücüne katılma oranı erkeklerde 0,1 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 34 olarak gerçekleşti. Tarım istihdamının artmasıyla yaz aylarındaki işsizlik oranlarında daha fazla düşüş yaşanması, kış aylarında hem turizm hem tarımdaki istihdamın gerilemesiyle oranların yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

TEK HANE SIRASI ENFLASYON VE FAİZDE

Hükûmet, ekonominin en önemli temel problemlerinden olan enflasyon, işsizlik ve faizde tek haneyi hedefliyor. Verilen teşvikler ve istihdam seferberliği ile işsizlikte tek hane görüldü. Sırada fiyat artışlarının yeni politikalarla frenlenip enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefi var. Enflasyondaki düşüş de faizlerin hızla gerilemesini gündeme getirecek.

GENÇ İŞSİZLİK TEŞVİKLERLE GERİLEDİ

Türkiye’de genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 16,9’a geriledi ve son 23 ayın en düşük seviyesi görüldü. Söz konusu oran Avrupa Birliği ortalamasına yakın seyretti. Genç işsizlik bundan önceki en düşük seviyesini, mayıs 2016’da yüzde 17,4 seviyesiyle görmüştü.

Yüzde 16,9’luk rakamla Türkiye, genç işsizlik oranında birçok Avrupa ülkesinden iyi durumda. Türkiye, aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’ın bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı. Genç işsizliğinin en düşük olduğu ülke yüzde 5,3 ile Malta oldu. Almanya’da yüzde 6,2 olan bu oran, Estonya’da yüzde 6,8 ve Hollanda’da yüzde 6,9 olarak ölçüldü. Ekonomik krizin izlerini taşıyan Yunanistan en son açıklanan yüzde 42,3’lük genç işsizlik oranıyla zirvede olmaya devam ederken, bu ülkeyi yüzde 34,2 ile İspanya, yüzde 32,8 ile İtalya izledi.

Türkiye’de genç işsizliğin hızlı düşüşünde, hükûmetin gençlere yönelik teknoloji, tarım, istihdam desteklerinin de etkisi büyük oranda hissedildi.