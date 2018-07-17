Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yükselen faizler, birçok sektörü olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkiledi. Mayıs verilerine göre kredili konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalmıştı. Yükselen enflasyon da tüketicinin alım gücünü düşürünce, konut satışlarında durağan görünüm devam ediyor. Müteahhitlerin ise, özellikle markalı konut üretenlerin, bu dönemde yabancıya satışla yüzü güldü. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş, TL bazlı alım gücünü artırınca, yabancıya satışlar son 15 ayın zirvesine çıktı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 10’a ulaştı.



TERCİHLER 1+1’DEN YANA

REIDIN-GYODER Emlak Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre; yabancı yatırımcıların tercihleri arasında yüzde 42 ile 1+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Bunu yüzde 24 ile 3+1 ve 2+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar şubat ayında yüzde 6, mart ve nisan aylarında yüzde 8, mayıs ayında ise yüzde 7 oranında seyretmişti.



SEKİZ SENEDE YÜZDE 81,5 ARTTI

Türkiye genelinde konut fiyatları da son 1 yılda yüzde 9,70, kira değerleri ise yüzde 7,57 oranında arttı. Yeni konut fiyat endeksine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,33 oranında artış gözlendi. Konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 3,60, 2010’un ocak ayına göre ise yüzde 81,50 oranında artış gerçekleştirdi. Haziranda bir önceki aya göre, İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,05 oranında; Avrupa Yakası’ndaki projelerde ise yüzde 0,56 oranında artış yaşandı.

KAMPANYA ETKİLİ OLDU

Sonuçları değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Mayıs ayında adet bazlı yüzde 4,5, metrekare bazlı yüzde 4,4 olan stok erime hızı haziran ayında adet bazlı yüzde 7,5, metrekare bazlı ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Bu artışta, GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘güç birliği’ kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı, yüzde 0,98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi” ifadelerini kullandı.

KİRA ARTIŞINDA TRABZON ÖNDE

Kira artışında Trabzon, satış fiyatları artışında Van başı çekti. Haziran ayında Trabzon’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,05 yükseldi. Söz konusu dönemde satışı yapılan konutların yüzde 36’sı bitmiş konut stoklarından oluştu. Yeni konut fiyat endeksi; 1+1 konut tipinde yüzde 0,44; 2+1 konut tipinde yüzde 0,33; 3+1 konut tipinde yüzde 0,33 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,06 oranında artış gösterdi. En yüksek yıllık kira getirisi yine Aydın, Van ve Kırklareli’de kaydedildi.