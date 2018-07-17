Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Tütünün insan sağlığına zararı inkâr edilemez. Son yıllarda devlet de vergi artışı gibi tedbirlerle daha az tüketilmesi için tedbirler alıyor. Yükselen sigara fiyatları karşısında “sigara dışı tütün sektörü” de bir yandan gelişiyor. Ancak sigara dışı tütün üretimi de, aynı sigara gibi vergiye ve denetime tabi. Nargile de sigara dışı tütün ürünlerinden sayılıyor. Bu arada üreticiler, yüksek vergilerin yıllardır “ihracat odaklı üretimi” kısıtladığını belirtiyor.

Sigara Dışı Tütün Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz; resmî pazar payının gittikçe düştüğünü, bunun kaçak ürünlere davetiye çıkardığını, bu sefer üretici ile beraber devletin de vergi zararı yazmaya başladığını söyledi. Ersöz “Tütün üretimimizi kısıtlayarak, ne yazık ki tütün tüketimimizi de kısıtlamış olmuyoruz. Bu, hepimizin sağlık meselesi ve bilinçlenme ile ilgili... Öte yandan ticari anlamda, sektör adına başka şeyler konuşmak lazım. İhracat gibi... Mesela son yıllarda Yunanistan, İtalya ve Makedonya gibi ülkelerde tütün mamulü üreticisi firmalar beşer yıllık alım garantisi içeren anlaşmalar yapıyor. Benzer anlaşmaların ülkemizde de yapılması gerekiyor. Buna vergi tarafından da destek verilebilir. Böylece 2015’teki 56 bin üretici aile sayısını, 2002’deki 405 bin üreticiye çıkarabiliriz. Bunun sonucunda da yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam oluşturabiliriz. 2017 yılında 51 bin ton ihracatı, 352 milyon dolara yapmışız. Bu proje hayata geçerse, yılda en az 105 bin ton satış ve 770 milyon dolar gelir elde edebiliriz. Yüzde 100 Türk işçisi ve tohumu ile üretilen tütünümüz sayesinde, cari açığa bir merhem de biz süreriz. Devletimizin oluşturacağı yeni tütün politikası ile, rakamlar 1 milyar dolara kadar çıkabilir. Bunun sonucunda yüzbinlerce aileye ters göç imkânı sağlanır. Tütün üretimi durdurulan en az 63 ilçede tekrar ekim başlar. Aksi hâlde sigara sektörü, yine dış ülkelerden tütün alacak. Bu durum, her geçen sene tütün ihracatımızın da azalmasına yol açacak” dedi.