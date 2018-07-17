Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BlackRock Inc. CEO’su Larry Fink küresel ticaret geriliminin tırmanmasının genel bir piyasa satışı ile ABD ekonomisinde yavaşlamaya neden olabileceğini söyledi.

Fink, ABD’nin ilave 200 milyar dolarlık Çin ürününe tarife uygulaması durumunda hisse senetlerinin yüzde 10-yüzde 15 düşebileceğini, ABD ekonomisinin 2019 itibariyle yavaşlamaya başlayabileceğini öngördü.

"Piyasalar küreselleşme ve ticarette yaşanan değişimi sindirmekte güçlük çekiyor" diyen Fink, uluslararası ticaretin temellerinin sorgulanmaya başladığını ifade etti.

Fink, "Ticaret endişeleri yatırımcıların beklemeye geçmesine neden oluyor" diye konuştu.

ABD’de getiri eğrisinin bu yıl tersine dönmesini bekleyen Fink, bu durumun bir resesyon anlamı taşıyacağı görüşüne ise katılmıyor.