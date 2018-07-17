Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında yurt dışına giden yerli sermayenin (ODI), yurt içine giren yabancı sermayeye (FDI) oranında bir önceki aya göre dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

TEPAV'ın incelemesine göre Nisan ayında yüzde 27,8 ODI/FDI oranı Mayıs ayında yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

ODI/FDI oranındaki yükseliş, yerleşiklerin yurt dışına yönelişinin, yabancıların yurt içine yönelişinden daha hızlı arttığını gösterdi.

Mayıs 2018 itibarıyla, yabancıların yurt içine yönelik doğrudan yatırımı yaklaşık 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’den giden doğrudan yatırımlar ise daha yeni bir olgu olarak, 2002 yılından itibaren hızla yükseldi ve Mayıs 2018 itibarıyla 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Doğrudan yatırımların yurt içi hâsılaya (GSYİH) oranına 2006-2016 dönemi itibarıyla bakıldığında, FDI/GSYİH oranının yüzde 3,7’den yüzde 1,6’ya düştüğü, ODI/GSYİH oranının ise yüzde 0,2’den yüzde 0,4’e yükseldiği görüldü.

2002-2018 döneminde ortalama yüzde 22 olan ODI/FDI oranı, Nisan 2018’deki yüzde 27,8 seviyesini aşarak, Mayıs 2018 itibarıyla yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine (Mayıs 2017’ye) göre ise söz konusu oranda 7,9 puanlık bir artış olduğu görüldü. 2017 yılı Ocak-Mayıs ortalaması ile 2018 yılının aynı dönemi kıyaslandığında da ilk beş aylık ortalamanın 2018 yılında 2017 yılına kıyasla 5,5 puan daha yukarıda olduğu dikkat çekti.