Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 aktüel temmuz ayı için indirimli ürünler kataloğu ile ilgili detaylar burada yer alıyor. Türkiye'de yüzlerce marketi bulunan A101 temmuz ayı için aktüel yani indirimli ürünler listesini açıkladı. A101 aktüel temmuz ayı indirimli ürünler listesi de ilgi ile hangi ürünlerin indirime gireceği merak konusu... İndirimli ürünlerden faydalanarak cebini korumak isteyenler internetten A101 temmuz aktüel indirimli ürünler listesini sorguluyor.

A101 19 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER

A101, 19 Temmuz aktüel ürünler listesine bu hafta görenleri şaşkına çevirecek yeni ürünler ekledi. Öncelikle bu hafta çifte telefon satışa sunacak olan A101, telefon haricinde SEG marka LED TV ve A4TECH kablosuz farede satışa sunacak. Telefona ihtiyacı olan müşterilerini 19 Temmuz tarihin de ihtiyacını karşılayacak olan marketler zinciri A101, önümüzdeki hafta kullanıcılarına Nokia 2 cep telefonu Samsung Galaxy J7 Duo satışa sunacak. 19 Temmuz aktüel ürünler listesinde satışa sunacağı telefonlardan ilki Nokia 2 cep telefonu. Nokia hayranlarını piyasanın altında bir satış fiyatı ile buluşturacak A101, Piyasada 800 TL civarında satılan Nokia 2 telefonu 19 Temmuz’da 599 TL’den satışa sunuyor.

101 Market 19 Temmuz Aktüel Ürünler İndirimler

SEG 48” Full HD Smart LED Tv 1499,00 TL

Nokia 2 cep telefonu 599,00 TL

A4Tech G3-20GM V-TF ACK kablosuz Mouse 21,95 TL

Toshiba M202 32GB Micro SDHC UHS-I Class10 hafıza kartı 39,95 TL

Toshiba 16GB USB 2.0 bellek 19,95 TL

Samsung Galaxy J7 Duo cep telefonu 1379,00 TL

Arzum seramik tabanlı ütü 79,95 TL

Arzum saç kurutma makinesi 59,95 TL

Arzum el blender seti 119,95 TL

Aprilla otomatik ayak bakım törpüsü 22,50 TL

King elektrikli dik süpürge 89,95 TL

Mobetto 3 kapaklı çekmeceli dlap 139,00 TL

Ekmeklikli çok amaçlı dolap 125,00 TL

Black+Decker TC204BE oto buzdolabı 6L 199,95 TL

Bayan sandalet 14,95 TL

Bayan spor ayakkabı 29,95 TL

Halı saha ayakkabısı 27,95 TL

Lisanslı duvar saati çeşitleri 14,95 TL

Işıklı paten 49,95 TL

Kaykay 39,95 TL

Universal badminton seti 13,95 TL

Dart 17,95 TL

Nokia 2 cep telefonunun özellikleri!

- 5,0 inç HD ekran

- 1,3 GHz Quard Core (4x)

- 1GB RAM

- 8GB Dahili hafıza

- 8MP Ana kamera

- 5MP Ön kamera

- 4100 mAh batarya

- 128GB’a kadar SD kart desteği

Türkiye’nin önde gelen marketler zincirinin 19 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği ikinci ürün ise Samsung Galaxy J7 Duo. Satışa sunacağı Nokia 2’ye göre daha üst segment özelliklere sahip. Yine her hafta olduğu gibi yaptığı indirim ile telefon piyasasını alt üst edecek olan A101, Samsung’un resmi satış fiyatının altında bir fiyat etiketi ile Samsung Galaxy J7 Duo’yu satışa sunacak. Samsung’un resmi sitesinde 1799 TL fiyat etiketine sahip olan telefon 19 Temmuz A101 aktüel ürünler listesine 1379 TL fiyat etiketi ile eklendi.