Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yeni kabineyi ziyaret ederek Ticaret Bakanı ile görüşmelerinde Türkiye'de ara malı üretimi için tedbirleri gündeme getirdi.

Şekib Avdagiç başkanlığındaki İTO Yönetim Kurulu Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan yeni kabine üyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan toplantıda sanayide ara malı ithalatı yapılan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için alınacak tedbirler gündeme geldi. Bakan Pekcan ile yapılan görüşmelerde, gümrük ve dış ticaret işlemleri ile bilhassa reel sektörün teknolojiye ve katma değere dayalı büyümesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İTO'nun projeleri ile teknolojiye ve katma değere dayalı yeni kalkınma modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda ise Oda'nın mesleki eğitim çalışmaları ve eğitim camiasına katkıları hakkında bilgi verildi. Üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi için yapılması gerekenler de ele alındı.

BAKANLIKLARLA YAKIN İŞBİRLİĞİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, görüşmelere ilişkin, "İş dünyamızın beklenti ve çözüm önerilerini, yakın işbirliği içinde ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. İstanbul Ticaret Odası olarak bakanlıkların yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verip sorumluluk alacağız. Yüksek katma değere dayalı yeni bir kalkınma modeli için özel sektör ve karar vericiler ele ele vereceğiz. Türkiye'yi hep birlikte büyüteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirten Avdagiç, "Türkiye'yi bir adım ileri götürecek, teknolojide atağa geçirecek çalışmalar en güçlü önceliğimizdir. İş dünyası olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ekonominin tüm aktörlerinin bir orkestra ahengiyle hareket etmesiyle, özel sektör öncülüğünde kalkınmaya yeni bir soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız" dedi.